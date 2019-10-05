Футбол
Спорт-ЭкспрессАрсенал — Кристал Пэлас 2:2
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Эмирейтс»
Сократис Папастатопулос
|7′
Давид Луиз
|9′
|32′
Лука Миливоевич
Кэлум Чемберс
|51′
|52′
Джордан Айю
Гранит Джака
Букайо Сака
|61′
Киран Тирни
Сеад Колашинац
|75′
|81′
Джордан Айю
Кристиан Бентеке
|90′+4′
Шейху Куяте
Джеймс Маккарти
Маттео Гендузи
|90′+7′
Арсенал
Расстановка 4‑4‑2
1
Лено
21
Чемберс
5
Папастатопулос
23
Луиз
31
Колашинац
19
Пепе
29
Гендузи
77
Сака
8
Себальос
9
Ляказетт
14
Обамеянг
13
Хеннеси
2
Уорд
5
Томкинс
24
Кэйхилл
3
ван Анхолт
22
Маккарти
4
Миливоевич
18
Макартур
10
Таунсенд
17
Бентеке
11
Заа
Кристал Пэлас
Расстановка 4‑3‑3
"Арсенал" и "Кристал Пэлас" в матче 10-го тура чемпионата Англии сыграли вничью — 2:2. У "канониров" в самом начале встречи отличились Сократис и Давид Луиз. В составе гостей голы забили Лука Миливоевич и Джордан Айю.
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«Арсенал», ведя 2:0, сыграл вничью с «Кристал Пэлас». Гол Сократиса в концовке был отменен
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