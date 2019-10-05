Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАрсенал — Кристал Пэлас 2:2

Арсенал — Кристал Пэлас
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Эмирейтс»
Сократис Папастатопулос
7′
Давид Луиз
9′
32′
Лука Миливоевич
Кэлум Чемберс
51′
52′
Джордан Айю
Гранит Джака
Букайо Сака
61′
Киран Тирни
Сеад Колашинац
75′
81′
Джордан Айю
Кристиан Бентеке
90′+4′
Шейху Куяте
Джеймс Маккарти
Маттео Гендузи
90′+7′
"Арсенал" и "Кристал Пэлас" в матче 10-го тура чемпионата Англии сыграли вничью — 2:2. У "канониров" в самом начале встречи отличились Сократис и Давид Луиз. В составе гостей голы забили Лука Миливоевич и Джордан Айю.
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