Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Арсенал» упустил победу над «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии

Арсенал — Кристал Пэлас
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
"Арсенал" сыграл вничью с "Кристал Пэлас" в лондонском дерби в рамках десятого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая на домашней арене "канониров", завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Сократис Папастатопулос и Давид Луис. У гостей мячи забили Лука Миливоевич и Джордан Айю.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Арсенал» не выиграл в двух последних матчах АПЛ, в которых вел в 2 мяча. До этого было 49 побед

Sports.ru14:53

«Арсенал» упустил победу над «Кристал Пэласом»

LiveSport.ru15:02

«Арсенал» не смог обыграть «Кристал Пэлас»

Спорт-Экспресс14:28

«Арсенал» упустил победу над «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

Чемпионат14:28

«Арсенал», ведя 2:0, сыграл вничью с «Кристал Пэлас». Гол Сократиса в концовке был отменен

Sport24.ru14:30

«Арсенал» упустил победу над «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии

Газета.Ru14:28

«Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас», упустив преимущество в два гола

RT на русском14:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Киберспорт

Система ИИ Минерва забанила 20 000 игроков CS: GO

В настоящее время Минерва читает сообщения в чате CS: GO, и с августа сего года, когда алгоритм был запущен в работу, уже внесла в черный список 20 тысяч игроков за использование нежелательных выражений.
Faktom вчера в 08:40
Армия и оружие

Трамп подтвердил гибель лидера ИГ

Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Коммерсантъ 09:26
Политика

Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому вводом 10 тысяч бойцов в Донбасс

RT на русском 10:33
Общество

Скончалась солистка группы «Бурановские бабушки» Наталья Пугачёва

REGNUM 03:16
Общество

В Барселоне проходит акция противников независимости Каталонии

Напомним, массовые акции протеста в Каталонии начались 14 октября после того, как Верховный суд испании вынес приговоры 12 политикам региона, связанным с проведением в 2017 году незаконного референдума о независимости.
Аргументы и Факты 12:47
Кино

Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены

Народные новости вчера в 14:55
Шоу-бизнес

Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической

Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 05:37
Фигурное катание

Александра Трусова установила новые рекорды

Переписав два мировых рекорда — в произвольной программе (166.62 балла) и по сумме двух программ (241.02), россиянка первой из женщин набрала за технику более 100 баллов и не оставила другим участницам соревнований шанса приблизиться к себе.
Коммерсантъ 05:04
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять своих сослуживцев из-за дедовщины. Такой версии не исключает его отец, пишет 72.ru.
REGNUM 14:36
Политика

В Германии «Левые» впервые выиграли земельные выборы

В Германии партия «Левые» впервые за всю историю своего существования победила в выборах в парламент германской федеральной земли Тюрингия.
Известия 13:57
Кино

Сценаристом новых «Пиратов Карибского моря» стал создатель «Чернобыля»

Труд вчера в 08:09
Происшествия

В Карелии опрокинулся автобус с детьми

Автобус, перевозивший детей, опрокинулся в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС 15:05
Единоборства

Дерек Чисора досрочно одолел Дэвида Прайса

Дереку Чисоре, боксеру из Великобритании, удалось одолеть своего соотечественника Дэвида Прайса техническим нокаутом, завоевав тем самым чемпионский пояс по версии WBO.
Discover24 03:05
Политика

Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины

Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
РИА Новости 13:16
Футбол

Локомотив — Спартак 0:3

RT на русском 11:24
Общество

Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление

Татар-информ вчера в 15:56
Космос

NASA отправит зонд для оценки количества льда на Луне

Американское аэрокосмическое агентство NASA планирует отправить автоматическую межпланетную станцию на Луну в 2022 году для составления карты водных ресурсов.
REGNUM вчера в 04:24
Общество

Массовая эвакуация проводится в Калифорнии из-за пожаров

В связи с лесными пожарами, бушующими в американском штате Калифорния, обязательной эвакуации подлежат не менее 40 тысяч местных жителей.
Вести.Ru 24 октября в 21:51
Шоу-бизнес

Малахов оправдался перед Ольгой Серябкиной за скандальный эфир

Блокнот.ру 13:48
Футбол

Краснодар — Оренбург 1:1

Metaratings 13:53
Происшествия

Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете

Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар.
РИА Новости 09:40
Здоровье

Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
Петрозаводск говорит 24 октября в 10:48
Политика

Новак рассказал о ходе строительства «Турецкого потока»

Строительство газопровода «Турецкий поток» завершится в срок.
Известия 08:05
Общество

Видео с толстой кошкой на беговой дорожке стало популярным в Сети

Толстая кошка по кличке Синдер на беговой дорожке стала звездой Сети.
Вечерняя Москва 24 октября в 17:07
Политика

Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище

Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:27
Футбол

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом»

Вести.Ru 14:35
Происшествия

Лесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город

РБК 13:38
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом

Известия 25 октября в 20:09
Общество

Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу

Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
РИА Новости 08:46
Происшествия

Рязанский священник избил свою жену

Газета.Ru 06:34
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное