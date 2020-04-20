Коронавирус
Евро-футбол.ру«Арсенал» договорился с игроками о сокращении зарплат
Лондонский «Арсенал» выступил с официальным заявлением о договорённости с игроками и тренерами, которые уступают восьмую часть зарплаты в пользу клуба для его поддержки в сложное время.
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Самый высокооплачиваемый игрок «Арсенала» Озил отказался от сокращения зарплаты
Советский спортвчера в 16:48
Месут Озил — один из трёх игроков «Арсенала», отказавшихся пойти на сокращение зарплаты
Чемпионатвчера в 16:42
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Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
Общество
Назван срок привлечения к ответственности за нарушение самоизоляции
Верховный суд (ВС) России уточнил сроки привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.
Известия 07:21
Кино
Премьеру нового «Бэтмена» перенесли из-за коронавируса
По данным интернет-издания Deadline, первый показ картины должен был состояться 25 июня следующего года, однако из-за ситуации с коронавирусом он был отложен до 1 октября того же года.
ТАСС 00:00
Общество
Магазинам рекомендовали не давать покупателям взвешивать продукты
Покупатели не должны самостоятельно взвешивать продукты в магазинах на фоне коронавируса, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях торговли.
РИА Новости 06:19
Экономика
Греф назвал дату пика коронавируса в России
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» рассказал, когда в России пройдет пик эпидемии коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 07:30
Общество
Беглов допустил введение пропускного режима в Петербурге
В Петербурге может быть введен пропускной режим, если ухудшится ситуация с коронавирусом, допустил губернатор Александр Беглов и назвал это самым жестким вариантом.
Интерфакс 07:18
Экономика
Минпромторг составил список системообразующих предприятий
Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
Вести.Ru вчера в 22:55
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
Армия и оружие
Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе
Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
Газета.Ru 06:09
Энергетика
Медведев предложил продавать нефть по принципу «бери или плати»
С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay.
ИА Красная Весна вчера в 17:49
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры.
Lenta.ru вчера в 16:42
Армия и оружие
Нацгвардия Украины обвинила в пожарах в зоне отчуждения воображаемых «диверсантов»
Национальная гвардия Украины занялась аэроразведкой зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и прилегающей территории Киевской и Житомирской областей.
Новостной фронт 07:33
Киберспорт
Релиз Death Stranding на ПК отложили из-за коронавируса
В официальном Twitter-аккаунте студии Kojima Productions опубликована информация о том, что релиз ПК-версии Death Stranding переносится из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 08:02
Общество
Стало известно о продлении режима самоизоляции в России
Напомним, в этом году праздничными считаются дни с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая.
МОЁ! Оnline Воронеж 00:11
Политика
Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне
После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне.
Известия 04:06
Биатлон
СБР утвердил новый тренерский штаб сборных России по биатлону
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило тренерский штаб национальных сборных команд на сезон-2020/21.
News.ru вчера в 07:59
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Происшествия
Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев
Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца.
BFM.ru 07:10
Политика
Путин оценил меры по борьбе с коронавирусом в Приморье
Медицинское оборудование для лечения коронавирусных больных может и не потребоваться в большом объеме, но оно должно быть, заявил президент Рф Владимир Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
РИА Новости 07:46
Общество
В Саудовской Аравии в 2019 году казнили рекордное число людей
В апреле 2019 года Саудовской Аравии прошла одна из самых массовых казней в истории страны — смертный приговор исполнили в отношении 37 человек.
Телеканал RTVI 04:56
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
РИА Новости 05:41
Футбол
Уткин объяснил, почему Карпин не возглавит «Локомотив»
Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал слухи о переговорах "Локомотива" и главного тренера "Ростова" Валерия Карпина.
РИА Новости 07:32
Шоу-бизнес
Россияне атаковали Instagram Джонни Деппа
Вечерняя Москва вчера в 22:20
Общество
Курганские власти вводят дополнительные выплаты для поддержки населения во время пандемии
В Курганской области с учетом районного коэффициента с 1 апреля текущего года размер пособия по безработице составит 13,9 тыс. рублей.
ТАСС вчера в 11:20
Энергетика
Цена нефти впервые упала ниже нуля
На фоне обвала WTI российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, тоже начала торговаться по отрицательной цене – до минус $2 за баррель, что следует из данных сервиса Refinitiv.
ТВК 01:31
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Энергетика
Цена на американскую нефть WTI накануне впервые в истории ушла в минус
Как передает агентство, Reuters, это сказалось и на стоимости российской нефти.
Эхо Москвы вчера в 18:03
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском 19 апреля в 10:18