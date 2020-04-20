Коронавирус

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Арсенал» договорился с игроками о сокращении зарплат

Лондонский «Арсенал» выступил с официальным заявлением о договорённости с игроками и тренерами, которые уступают восьмую часть зарплаты в пользу клуба для его поддержки в сложное время.
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Езил не согласился урезать зарплату в связи с пандемией коронавируса

Спорт-Экспресс16:55

Самый высокооплачиваемый игрок «Арсенала» Озил отказался от сокращения зарплаты

Советский спорт16:48

Озил — один из трех игроков «Арсенала», не пошедших на сокращение зарплаты. Он получает в команде больше всех

Sport24.ru16:26

СМИ: три футболиста «Арсенала» отказались от сокращения зарплаты

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Sports.ru16:27

Месут Озил — один из трёх игроков «Арсенала», отказавшихся пойти на сокращение зарплаты

Чемпионат16:42

«Арсенал» сократит зарплату футболистам и тренерам на 12,5%

Матч ТВ13:52
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Энергетика

Цена на нефть снизилась до доллара

Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.
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Политика

СМИ сообщили о критическом состоянии Ким Чен Ына после операции

США отслеживают разведданные о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын находится в критическом состоянии после операции.
МИР 24 22:10
Политика

На пост мэра Иркутска претендуют 29 человек

Прием документов на конкурс по отбору кандидатов на должность мэра Иркутска завершился 20 апреля 2020 года.
Областная газета (г. Иркутск) 20:59
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Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 18:52
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Авто

Представлен электрический внедорожник Triton Model H

Хотя Model H, представленная здесь, не имеет солнечных батарей, Triton надеется интегрировать эту технологию в будущем.
SpeedMe вчера в 23:22
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Общество

Росрыболовство «передает» полномочия запрещать рыбалку губернаторам

Глава федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков передает право принимать решение о разрешение или запрете рыбалки губернаторам.
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Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
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Происшествия

Четвертый пациент с коронавирусом скончался в Новосибирской области

Первый пациент с коронавирусом в Новосибирской области скончался 14 апреля.
Известия 12:23
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Происшествия

В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 153 человек

Число выявленных больных с коронавирусом в Бурятии за сутки увеличилось на 28 человек и достигло 153, сообщает минздрав республики.
РИА Новости 22:34
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Наука

Загрязнение воздуха связали со смертями от коронавируса

Исследователи из Галле-Виттенбергского университета провели исследование и определили взаимосвязь между повышенным содержанием двуокиси азота в воздухе с большим количеством смертей от коронавируса.
ToDay News Ufa 13:05
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Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

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Космос

В направлении Земли летит новая комета

В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский вчера в 17:15
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Политика

В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса

Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН.
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Общество

Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском 07:42
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Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
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Авто

Под налог на роскошь попадает все больше недорогих авто. Полный список

Российские власти ежегодно расширяют список авто, попадающих под налог на роскошь. Сейчас в него входит 1300 машин.
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Энергетика

Эксперт прокомментировал падение цен на нефть WTI ниже нуля

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT ситуацию на мировом энергетическом рынке в связи с падением цены на нефть марки WTI ниже нуля.
RT на русском 14:54
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Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
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Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru 22:53
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Армия и оружие

Российский Су-35 «отогнал» самолет-разведчик США от базы РФ в Сирии

РЕН ТВ 05:19
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Футбол

Умер 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов

22-летний футболист клуба «Казанка», воспитанник школы «Локомотива» Иннокентий Самохвалов скончался.
Известия 13:40
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Наука

Ученые обнаружили, что колониям червей выгодна смерть взрослых особей

Согласно исследованию, опубликованному в издании Aging Cell, биологи Дэвид Джемс (David Gems) и Евгений Галимов из Университетского колледжа Лондона составили компьютерное моделирование жизни колонии C. elegans – нематодных червей, которые разделяют часть генов с человеком и имеют небольшую продолжительность жизни.
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Энергетика

Россия и Саудовская Аравия продолжили борьбу на рынке нефти

Конкуренция между Россией и Саудовской Аравией на рынке нефтепродуктов лишь усилилась на фоне заключения соглашения о рекордном сокращении добычи.
Lenta.ru 17:16
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Хоккей

Сушинский прокомментировал заседание совета директоров «Авангарда»

Президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал о заседании совета директоров омского клуба.
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Общество

Число зараженных коронавирусом превысило 60 человек в Забайкалье

В Забайкалье за прошедшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло на шесть.
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Общество

Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году

8 % предложили присоединить майские праздники к январским каникулам 2021 года, передаёт «РИА Новости».
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Сергей Цивилёв прокомментировал слова президента

Глава Кузбасса оперативно отреагировал на слова Владимира Путина о эффективности мер борьбы с распространением коронавируса на территории региона.
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Цена американской нефти вернулась к положительному значению

Цена американской нефти марки WTI вернулась к положительному значению. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Зайка и Лев в шоу «Маска» сбили с толку жюри

Piter.tv 04:06
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Армия и оружие

Армию России вооружат интеллектуальными РЭБ «Былина»

По данным «Известий», поставки нового средства РЭБ в российскую армию должны быть завершены в 2025 году.
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