Лондонский «Арсенал» выступил с официальным заявлением о договорённости с игроками и тренерами, которые уступают восьмую часть зарплаты в пользу клуба для его поддержки в сложное время.

«Арсенал» договорился с игроками о сокращении зарплат

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Политика На пост мэра Иркутска претендуют 29 человек Прием документов на конкурс по отбору кандидатов на должность мэра Иркутска завершился 20 апреля 2020 года. 50

Экономика АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции. 292

Авто Представлен электрический внедорожник Triton Model H Хотя Model H, представленная здесь, не имеет солнечных батарей, Triton надеется интегрировать эту технологию в будущем. 12

Общество Росрыболовство «передает» полномочия запрещать рыбалку губернаторам Глава федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков передает право принимать решение о разрешение или запрете рыбалки губернаторам. 5

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Происшествия В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 153 человек Число выявленных больных с коронавирусом в Бурятии за сутки увеличилось на 28 человек и достигло 153, сообщает минздрав республики. 100

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Энергетика Эксперт прокомментировал падение цен на нефть WTI ниже нуля Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT ситуацию на мировом энергетическом рынке в связи с падением цены на нефть марки WTI ниже нуля. 4

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Энергетика Россия и Саудовская Аравия продолжили борьбу на рынке нефти Конкуренция между Россией и Саудовской Аравией на рынке нефтепродуктов лишь усилилась на фоне заключения соглашения о рекордном сокращении добычи. 15

Хоккей Сушинский прокомментировал заседание совета директоров «Авангарда» Президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал о заседании совета директоров омского клуба.