Сразу три игрока лондонского "Арсенала" не договорились с клубом о снижении зарплат на время пандемии коронавируса. По информации The Mirror, пойти на уступки не согласился в том числе немецкий плеймейкер Месут Озил, зарабатывающий по контракту 350 тысяч фунтов в неделю.

Озил и еще два футболиста «Арсенала» отказались от снижения зарплаты

Общество Шоумен Александр Васильев выписался из больницы в Коммунарке Историк моды и телеведущий Александр Васильев был выписан из больницы в Коммунарке. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости". 8

Общество Режим самоизоляции в России решили продлить Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними. 4,8K

Общество Около 100 журналистов в России заболели коронавирусом Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин сообщил на пресс-конференции, что примерно у 100 журналистов в России был диагностирован коронавирус. 1

Общество Песков заявил о внимании Кремля к акциям в интернете Российские власти тщательно отслеживают появление разных форматов в интернет-пространстве и внимательно относятся к сообщениям людей о сложностях и их причинах. 330

Происшествия Два сотрудника «КАМАЗа» заразились коронавирусом Коронавирусом заразились два сотрудника "КАМАЗа", оба они были в отпусках и давно не выходили на работу, сообщила пресс-служба компании во "ВКонтакте".

Происшествия В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России. 46

Происшествия Телефонные мошенники обманули пенсионеров на 22 млн рублей По данным следствия, задержанные совершили более 50 эпизодов мошенничества, общий ущерб от которых составил около 22 млн рублей. 43

Общество В Москве не планируют вводить пропуска для пешеходов Введение пропусков для пешеходов не планируется на территории Москвы на время действия режима повышенной готовности из-за коронавируса. 43

Политика Путин предупредил о пике коронавируса На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства. 2,7K

Экономика Российские банки одобрили треть заявок на розничные кредиты в марте Банки в марте одобрили 33,2% заявок на розничные кредиты, что на 3,5 процентных пункта (п. п.) меньше, чем в марте 2019 года.

Космос Как носки из Альметьевска бороздят просторы космоса - видео Носки из Альметьевска прославились не только на всю страну, но даже и на космос.

Шоу-бизнес Галина Петрова прокомментировала слухи о свадьбе с Валерием Гаркалиным В эфире программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" артистка впервые прокомментировала эту информацию и рассказала, что на самом деле связывает ее с Валерием. 5

Происшествия Во Владикавказе арестован призывавший к массовым акциям местный житель Житель Владикавказа Вадим Чельдиев, которого подозревают в распространении фейковой информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в Северной Осетии, а также призывам к массовым акциям, заключен под стражу сроком на два месяца. 15

Энергетика В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию. 385

Игры Началась разработка новой части игры GTA По словам источника из Rockstar Games, студия в настоящее время находится на ранней стадии разработки следующей части GTA, которую мы предлагаем пока называть Grand Theft Auto VI. 5

Финансы Курс евро поднялся до 82 рублей Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи. 5

Общество В российских городах прошли виртуальные митинги Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов. 4,5K

Политика Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 1,2K

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы. 3,6K

Авто Автомобили Zotye начнут ввозить в Россию из Китая В минувшем году на "Юнисоне" еще собирали машины Zotye: в России зарегистрировано 50 автомобилей китайской марки 2019 года выпуска. 11