Коронавирус
ProstoProSportОзил и еще два футболиста «Арсенала» отказались от снижения зарплаты
Сразу три игрока лондонского "Арсенала" не договорились с клубом о снижении зарплат на время пандемии коронавируса. По информации The Mirror, пойти на уступки не согласился в том числе немецкий плеймейкер Месут Озил, зарабатывающий по контракту 350 тысяч фунтов в неделю.
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Месут Озил — один из трёх игроков «Арсенала», отказавшихся пойти на сокращение зарплаты
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Самый высокооплачиваемый игрок «Арсенала» Озил отказался от сокращения зарплаты
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