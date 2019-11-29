В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы английский "Арсенал" на поле домашнего стадиона "Эмирейтс" в Лондоне проиграл немецкому "Айнтрахту" со счетом 1:2. У победителей встречи дубль оформил Даити Камада (55-я, 64-я минуты), а у хозяев поля единожды отличился Пьер-Эмерик Обамеянг (45+1).

Политика Самолет Шойгу не смог приземлиться в Бишкеке Самолет с министром обороны России Сергеем Шойгу на борту не смог приземлиться в столице Киргизии из-за сильного тумана, пишет Life.ru.

Политика Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52% По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.

Футбол «Севилья» одолела «Карабах», выиграв пятый матч подряд в ЛЕ Футболисты испанской «Севильи» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы переиграли «Карабах» из Азербайджана.

Общество В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.

Происшествия 200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.

Хоккей Малкин набрал пять очков и был признан первой звездой дня в НХЛ Главным действующим лицом в составе "пингвинов" стал российский нападающий Евгений Малкин, набравший пять очков в этой игре.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон подозревают в очередной беременности Британцы заподозрили Кейт Миддлтон, ведущую себя крайне подозрительно, в очередной беременности.

Происшествия Суд заочно арестовал экс-директора завода по делу братьев Магомедовых Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-директора Подольского электромеханического завода Мурмана Закарадзе, обвиняемого в мошенничестве в рамках дела совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

Авто Chery добавила автозапуск в комплектацию Chery Tiggo 4 Cosmo В пакете зимних опций автомобиля есть обогрев руля, поверхности лобового и заднего стекол, передних и зданий сидений, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал.

Происшествия В Китае преданная собака пыталась откопать могилу хозяина В Китае собака пыталась откопать могилу своего хозяина. Соответствующие кадры появились на видеохостинге Pear.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина рассказала о проблемах в личной жизни Победительница конкурса красоты "Мисс Москва" Оксана Воеводина стала гостьей на всероссийской премии "Лидеры мнений 2019".

Политика Захарова сравнила смену власти в Боливии с украинским майданом Политическая ситуация в Боливии, увенчавшаяся отставкой 10 ноября президента Эво Моралеса, напоминает майдан 2004 года на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook.

Общество Россиян ждут две двухдневные рабочие недели до и после Нового года Первая рабочая неделя в 2020-м году для россиян начнется с четверга, 9 января, и продлится до пятницы, 10 января.

Армия и оружие В России собран первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М Источник в оборонно-промышленном комплексе проинформировал о том, что первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М был собран в России и передан на испытания.

Общество Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.

Кино Супермен в новом фильме может стать чернокожим Еще один важный для мировой культуры шаг по сколькой дорожке: Супермена, одного из трех самых прославленных и культовых супергероев в истории индустрии, в новой перезагрузке может сыграть чернокожий.

Общество Рекордное число вакансий зафиксировали в России В российских компаниях зафиксировали рекордное число вакансий, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата за II квартал 2019 года.

Политика Макрон отказался принять предложение Путина о ракетах в Европе Президент Франции Эммануэль Макрон считает предложение президента России Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе дискуссионным, однако пока не намерен его принимать.

Политика Макаревич и Ахеджакова обратились к Путину Ранее закон, как сообщал «Рамблер», был принят Госдумой и Советом федерации. Теперь ему предстоит быть одобренным Владимиром Путиным.

Шоу-бизнес Молодой Павел Табаков рассказал о постельных сценах в кино Павел Табаков решил открыть кухню съемок постельных сцен, которые на самом деле назвал «актерским мастерством», как и всякие другие сцены.

Экономика В России 1 января 2020 года предлагают объявить кредитную амнистию Чтобы снизить социальную напряжённость из-за чрезмерной закредитованности населения, 1 января 2020 года в России предлагают объявить кредитную амнистию.

Авто C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.