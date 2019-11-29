Футбол

Вести.RuВести.Ru«Арсенал» дома проиграл «Айнтрахту» в матче Лиги Европы

Арсенал — Айнтрахт
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
21′
Филип Костич
Давид Луиз
Маттео Гендузи
31′
Габриэл Мартинелли
34′
Пьер-Эмерик Обамеянг
45′+1′
46′
Андре Силва
Мият Гачинович
46′
Желсон Фернандес
Доминик Кор
55′
Даити Камада
59′
Давид Абраам
Габриэл Мартинелли
Месут Озил
60′
64′
Даити Камада
Шкодран Мустафи
74′
Шкодран Мустафи
Лукас Торрейра
76′
Гранит Джака
86′
90′+2′
Гонсалу Пасиенсия
Маттео Гендузи
90′+2′
В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы английский "Арсенал" на поле домашнего стадиона "Эмирейтс" в Лондоне проиграл немецкому "Айнтрахту" со счетом 1:2. У победителей встречи дубль оформил Даити Камада (55-я, 64-я минуты), а у хозяев поля единожды отличился Пьер-Эмерик Обамеянг (45+1).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дубль Камады принес «Айнтрахту» победу над «Арсеналом» в матче ЛЕ

РИА Новости17:07

«Арсенал» проиграл «Айнтрахту» в матче Лиги Европы

Чемпионат16:55

«Арсенал» дома уступил «Айнтрахту» в Лиге Европы

Sportbox.RU16:58

«Арсенал» дома проиграл «Айнтрахту»

Спорт-Экспресс16:57

«Айнтрахт» в гостях одержал волевую победу над «Арсеналом»

Советский спорт16:55

«Арсенал» дома уступил «Айнтрахту» в Лиге Европы

Матч ТВ16:58

«Арсенал» проиграл «Айнтрахту» и довел серию без побед до семи матчей

Sport24.ru16:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 19:25, Ашберн
Происшествия

В Екатеринбурге зверски убили девятилетнего мальчика

Газета.Ru 09:03
Армия и оружие

Россия бесплатно поставила стрелковое вооружение Габону

Газета.Ru 14:32
Политика

Самолет Шойгу не смог приземлиться в Бишкеке

Самолет с министром обороны России Сергеем Шойгу на борту не смог приземлиться в столице Киргизии из-за сильного тумана, пишет Life.ru.
Рамблер 08:30
Политика

Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Газета.Ru 03:52
Футбол

«Севилья» одолела «Карабах», выиграв пятый матч подряд в ЛЕ

Футболисты испанской «Севильи» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы переиграли «Карабах» из Азербайджана.
ProstoProSport 16:49
Общество

В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA

Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
Известия 15:52
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Хоккей

Малкин набрал пять очков и был признан первой звездой дня в НХЛ

Главным действующим лицом в составе "пингвинов" стал российский нападающий Евгений Малкин, набравший пять очков в этой игре.
Life.ru 03:14
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон подозревают в очередной беременности

Британцы заподозрили Кейт Миддлтон, ведущую себя крайне подозрительно, в очередной беременности.
Актуальные Новости 26 ноября в 02:12
Происшествия

Суд заочно арестовал экс-директора завода по делу братьев Магомедовых

Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-директора Подольского электромеханического завода Мурмана Закарадзе, обвиняемого в мошенничестве в рамках дела совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.
News.ru 04:10
Авто

Chery добавила автозапуск в комплектацию Chery Tiggo 4 Cosmo

В пакете зимних опций автомобиля есть обогрев руля, поверхности лобового и заднего стекол, передних и зданий сидений, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал.
Tvoe-avto.com 09:04
Происшествия

В Китае преданная собака пыталась откопать могилу хозяина

В Китае собака пыталась откопать могилу своего хозяина. Соответствующие кадры появились на видеохостинге Pear.
РИА Новости 18:57
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала о проблемах в личной жизни

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва" Оксана Воеводина стала гостьей на всероссийской премии "Лидеры мнений 2019".
Дни.ру 07:41
Политика

Захарова сравнила смену власти в Боливии с украинским майданом

Политическая ситуация в Боливии, увенчавшаяся отставкой 10 ноября президента Эво Моралеса, напоминает майдан 2004 года на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook.
Известия 19:13
Общество

Москва получила премию World Travel Awards-2020

ТВ Центр 14:05
Общество

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели до и после Нового года

Первая рабочая неделя в 2020-м году для россиян начнется с четверга, 9 января, и продлится до пятницы, 10 января.
ЛОТ 00:20
Армия и оружие

В России собран первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М

Источник в оборонно-промышленном комплексе проинформировал о том, что первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М был собран в России и передан на испытания.
Журналистская правда 06:07
Общество

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
РИА Новости 11:12
Технологии

Стала известна доля свиданий через Tinder, оканчивающихся сексом

80% опрошенных признались, что свидания у них никогда не заканчивались сексом.
ИнфоСМИ 05:50
Кино

Супермен в новом фильме может стать чернокожим

Еще один важный для мировой культуры шаг по сколькой дорожке: Супермена, одного из трех самых прославленных и культовых супергероев в истории индустрии, в новой перезагрузке может сыграть чернокожий.
Российская газета вчера в 04:26
Общество

Рекордное число вакансий зафиксировали в России

В российских компаниях зафиксировали рекордное число вакансий, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата за II квартал 2019 года.
Мой Брянск вчера в 01:54
Общество

Ангела Меркель упала во время выступления в Берлине

ТАСС 12:12
Политика

Макрон отказался принять предложение Путина о ракетах в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон считает предложение президента России Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе дискуссионным, однако пока не намерен его принимать.
Lenta.ru 07:23
Политика

Макаревич и Ахеджакова обратились к Путину

Ранее закон, как сообщал «Рамблер», был принят Госдумой и Советом федерации. Теперь ему предстоит быть одобренным Владимиром Путиным.
Рамблер 01:02
Шоу-бизнес

Молодой Павел Табаков рассказал о постельных сценах в кино

Павел Табаков решил открыть кухню съемок постельных сцен, которые на самом деле назвал «актерским мастерством», как и всякие другие сцены.
Хорошие новости 10:18
Футбол

«Краснодар» обыграл лидера группы в Лиге Европы

Lenta.ru 12:46
Экономика

В России 1 января 2020 года предлагают объявить кредитную амнистию

Чтобы снизить социальную напряжённость из-за чрезмерной закредитованности населения, 1 января 2020 года в России предлагают объявить кредитную амнистию.
News.ru вчера в 00:00
Авто

C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей

С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Автоновости дня 01:55
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru 18:42
Армия и оружие

Источник: две АПЛ «Борей-А» заложат в день 75-летия Победы

Радио Sputnik 19:00
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное