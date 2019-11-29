Футбол
Вести.Ru«Арсенал» дома проиграл «Айнтрахту» в матче Лиги Европы
|21′
Филип Костич
Давид Луиз
Маттео Гендузи
|31′
Габриэл Мартинелли
|34′
Пьер-Эмерик Обамеянг
|45′+1′
|46′
Андре Силва
Мият Гачинович
|46′
Желсон Фернандес
Доминик Кор
|55′
Даити Камада
|59′
Давид Абраам
Габриэл Мартинелли
Месут Озил
|60′
|64′
Даити Камада
Шкодран Мустафи
|74′
Шкодран Мустафи
Лукас Торрейра
|76′
Гранит Джака
|86′
|90′+2′
Гонсалу Пасиенсия
Маттео Гендузи
|90′+2′
Арсенал
Расстановка 3‑4‑3
26
Мартинес
11
Торрейра
29
Гендузи
5
Папастатопулос
21
Чемберс
34
Джака
28
Уиллок
3
Тирни
10
Озил
14
Обамеянг
77
Сака
32
Рённов
19
Абраам
20
Хасебе
13
Хинтереггер
24
да Кошта
15
Камада
2 ×
28
Кор
8
Соу
10
Костич
39
Пасиенсия
11
Гачинович
Айнтрахт
Расстановка 3‑5‑2
В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы английский "Арсенал" на поле домашнего стадиона "Эмирейтс" в Лондоне проиграл немецкому "Айнтрахту" со счетом 1:2. У победителей встречи дубль оформил Даити Камада (55-я, 64-я минуты), а у хозяев поля единожды отличился Пьер-Эмерик Обамеянг (45+1).
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