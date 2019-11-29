Футбол

Вести.RuВести.Ru«Арсенал» дома проиграл «Айнтрахту» в матче Лиги Европы

Арсенал — Айнтрахт
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Эмирейтс»
21′
Филип Костич
Давид Луиз
Маттео Гендузи
31′
Габриэл Мартинелли
34′
Пьер-Эмерик Обамеянг
45′+1′
46′
Андре Силва
Мият Гачинович
46′
Желсон Фернандес
Доминик Кор
55′
Даити Камада
59′
Давид Абраам
Габриэл Мартинелли
Месут Озил
60′
64′
Даити Камада
Шкодран Мустафи
74′
Шкодран Мустафи
Лукас Торрейра
76′
Гранит Джака
86′
90′+2′
Гонсалу Пасиенсия
Маттео Гендузи
90′+2′
В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы английский "Арсенал" на поле домашнего стадиона "Эмирейтс" в Лондоне проиграл немецкому "Айнтрахту" со счетом 1:2. У победителей встречи дубль оформил Даити Камада (55-я, 64-я минуты), а у хозяев поля единожды отличился Пьер-Эмерик Обамеянг (45+1).
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