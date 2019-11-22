Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России

Арсенал (Тула) — Краснодар
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
7′
Тонни Вильена
15′
Мануэл Фернандеш
Вандерсон Соуза
16′
Александр Мартынович
25′
Сергей Петров
Виктор Альварес
25′
28′
Маркус Берг
Евгений Луценко
43′
57′
Маркус Берг
Юрий Газинский
61′
Даниил Уткин
Егор Шамов
62′
Сергей Ткачев
Даниил Лесовой
66′
67′
Тонни Вильена
Игорь Горбатенко
Александр Ломовицкий
76′
79′
Магомед-Шапи Сулейманов
Дмитрий Стоцкий
90′+3′
Иван Игнатьев
Гия Григалава
90′+5′
"Краснодар" обыграл тульский "Арсенал" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу краснодарской команды. "газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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