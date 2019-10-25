Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Арсенал» и «Селтик» берут победы в концовке. Итоги 3-го тура Лиги Европы

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Завершились все матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
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Лига Европы: расписание матчей 3-го тура

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