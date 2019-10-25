Футбол
Soccer.ru«Арсенал» и «Селтик» берут победы в концовке. Итоги 3-го тура Лиги Европы
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
Армия и оружие
США увеличат военное присутствие в Сирии
Происшествия
На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
Уволенная из-за откровенных фотографий 20-летней давности тренер юношеского центра в Магнитогорске сообщила о продолжении преследований.
Единоборства
Глава Fight Nights Global назвал позором слова Макгрегора о Дагестане
Гаджиев назвал произошедшее позором и также раскритиковал всех, кто присутствовал на пресс-конференции Макгрегора в Москве.
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
Космос
Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро похожее, что на Земле
Марсовские водоемы были похожи на те, что встречаются в наши дни на Земле, сообщили в пресс-службе учебного заведения.
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
Происшествия
В Калифорнии десятки тысяч человек эвакуируют из-за лесных пожаров
От 40 до 50 тысяч жителей Калифорнии будут в обязательном порядке эвакуированы из-за лесных пожаров, сообщает местное издание Deadline.
Политика
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу.
Общество
В Испании эксгумировали останки диктатора Франко
Авто
Toyota начала продавать самый дешевый кроссовер Yaris LX
Японская компания Toyota открыла продажи компактного кроссовера Yaris LX в Китае.
Кино
На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо
Общество
Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах
Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
Игры
Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs
Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.
Футбол
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.
Происшествия
На новых фигурантов «московского дела» оказывают давление сокамерники
Как рассказала "Новой газете" член московской ОНК Марина Литвинович, они уговаривают Владимира Емельянова, Егора Лесных и Андрея Баршая признать вину и отказаться от адвокатов.
Армия и оружие
В Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских
Порядка 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, они помогут отвести курдские отряды от границы с Турцией, сообщило в пятницу Минобороны.
Политика
Посольство назвало дату возвращения Марии Бутиной в Россию
Как заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов, 25 октября Бутину переведут из федеральной тюрьмы города Таллахасси в миграционный центр в Майами, после чего она вылетит в Москву.
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд
Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу.
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Общество
Полиция Чечни начала проверку в отношении Ислама Кадырова
Политика
В МИД России анонсировали скорое возобновление авиасообщения с Египтом
Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Кремля Дмирий Песков сообщил, что президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече 23 октября договорились продолжить работу по возобновлению авиасообщения между странами.
Происшествия
В Карелии медведь напал на дрессировщика во время представления
В карельском городе Олонце во время циркового представления медведь напал на дрессировщика.
Здоровье
Наркологи рассказали, как легко победить алкогольную зависимость
Наркологи назвали эффективные и нестандартные методы, которые могут победить алкогольную зависимость. Информацию об этом приводит OANews.
Происшествия
В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери
Экономика
Госдума высоко оценила потенциал развития Ростовской области
В Госдуме прошло заседание парламентской группы по вопросам социально-экономического развития Ростовской области с участием руководителей отраслевых министерств региона.
Армия и оружие
Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений
Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.
Происшествия
Подозреваемого в госизмене арестовали в Москве
В Москве арестовали подозреваемого в государственной измене.
Здоровье
Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком
Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Политика
Мировые СМИ отметили значение полета ракетоносцев Ту-160 в ЮАР
Западные СМИ отметили значение полета Ту-160, которые привлекли к себе внимание в Южной Африке.
Общество
Определены параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).