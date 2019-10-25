«Арсенал» и «Селтик» берут победы в концовке. Итоги 3-го тура Лиги Европы

Футбол Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.

Происшествия На новых фигурантов «московского дела» оказывают давление сокамерники Как рассказала "Новой газете" член московской ОНК Марина Литвинович, они уговаривают Владимира Емельянова, Егора Лесных и Андрея Баршая признать вину и отказаться от адвокатов.

Политика Посольство назвало дату возвращения Марии Бутиной в Россию Как заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов, 25 октября Бутину переведут из федеральной тюрьмы города Таллахасси в миграционный центр в Майами, после чего она вылетит в Москву.

Экономика Акции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу.

Политика В МИД России анонсировали скорое возобновление авиасообщения с Египтом Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Кремля Дмирий Песков сообщил, что президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече 23 октября договорились продолжить работу по возобновлению авиасообщения между странами.