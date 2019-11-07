РПЛ

MySLO.ruMySLO.ru«Арсенал» и «Спартак» оштрафованы по итогам игры в Москве

Оба клуба оштрафованы за чрезмерную эмоциональность своих фанатов – они поддерживали футболистов, не стесняясь в выражениях. Москвичи заплатят за это 90 тысяч рублей, «Арсенал» – 40. Кроме того, «Спартак» привлечён к ответственности за использование болельщиками дымовой шашки на 63-й минуте матча.
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