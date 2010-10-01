Футбол
Говорит Москва«Арсенал» и «Урал» сыграли вничью в чемпионате России по футболу
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 14:53, Вашингтон
Здоровье
Как отличить рак желудка от гастрита или язвы, рассказали медики
Медики из Италии рассказали, как отличить рак желудка от гастрита или язвы.
Актуальные Новости вчера в 10:20
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Политика
Трамп подумает насчет публикации записи разговора с Зеленским
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что готов обнародовать содержание своего разговора с главой Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 13:53
Политика
Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой
Посольство России по просьбе РИА Новости прокомментировало информацию о возможном иске отравленного в Эймсбери Чарли Роули.
РИА Новости 10:41
Футбол
Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол
Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.
Газета.Ru 02:22
Игры
В Project Resistance будет сюжетный режим и несколько злодеев
Игромания.ру 05:51
Армия и оружие
Эр-Рияд пообещал сделать все необходимое для защиты от Тегерана
Саудовская Аравия пообещала сделать все, что потребуется, чтобы защитить свою территорию от Ирана, назвав при этом военный сценарий самым последним вариантом разрешения конфликта.
ТАСС вчера в 15:49
Шоу-бизнес
Сестра Фриске сказала, кто спасет Заворотнюк
Жанна Фриске узнала о раке мозга, когда ждала сына Платона, однако она ни разу не пожалела о том, что родила ребенка, рассказала сестра исполнительницы Наталья, комментируя болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк.
Взгляд.ру 12:38
Футбол
ЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на второе место
ЦСКА победил 3:2, набрал 22 очка и вышел на второе место. "Краснодар" с 20 очками остался четвертым.
Вести.Ru 14:07
Хоккей
«Витязь» обыграл СКА и вышел на первое место в КХЛ
Metaratings 12:50
Происшествия
В Саратове нашли тело 18-летней девушки с 50 ножевыми ранениями
В Саратове в подъезде жилого дома жестоко убили 18-летнюю девушку, сообщает областное управление СК.
РИА Новости 09:17
Шоу-бизнес
Пышнотелая внучка Михаила Боярского изнуряла себя диетами
В ход шло буквально все, что только могла придумать Боярская, в том числе и изнуряющие организм и психику диеты.
Bimru.ru 03:33
Общество
В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»
В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.
РБК 09:37
Авто
Автомобили узбекского бренда Ravon вернулись на рынок РФ
Автоновости дня 20 сентября в 23:25
Музыка
Comedy Club сняли пародию на «Эхо Москвы»
ИнфоСМИ 14:00
Спорт
Сборная России завоевала золото ЧМ в Баку в групповом многоборье
РИА Новости вчера в 10:38
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 11:21
Здоровье
В России могут начать бесплатно выдавать назначенные лекарства
Минздрав в рамках разработки единой цифровой системы амбулаторного лекарственного обеспечения пытается просчитать варианты выдачи пациентам поликлиник необходимых лекарств.
Газета.Ru 11:19
Армия и оружие
Эрдоган: Турция завершила подготовку к возможной операции в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооружённые силы страны закончили подготовку к возможной операции в Сирии на турецкой границе, сообщает ТАСС.
Национальная служба новостей вчера в 08:38
Футбол
«Ливерпуль» установил исторический рекорд
Газета.Ru 14:21
Политика
Иран намерен представить в ООН проект безопасности Персидского залива
Президент Ирана Хасан Рухани заявил о намерении представить в ООН проект по обеспечению безопасности Персидского и Оманского заливов, а также Ормузского пролива.
RT на русском 02:14
Единоборства
Бой между Емельяненко и Кокляевым пройдет на фоне конфликта
На осень намечен бой между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и многократным чемпионом России по тяжелой атлетике Михаилом Кокляевым.
7 новостей 20 сентября в 00:06
Авто
Стало известно, когда презентуют новый Toyota Land Cruiser 300
По анализу пресс-форм, которые используют в создании деталей нового Land Cruiser 300, удалось сделать отрисовки нового внедорожника.
DriveNN.ru 19 сентября в 11:30
Шоу-бизнес
Названы пенсии Аллы Пугачёвой, Николая Дроздова и Лолиты Милявской
12 000 рублей в качестве пенсии получает Николай Цискаридзе.
OvideO.ru 14:11
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Гаджеты
Xiaomi показала премиальный телевизор Xiaomi TV Pro до анонса
Компания Xiaomi опубликовала новые официальные изображения флагманского телевизора Xiaomi TV Pro, который предложит пользователям еще большее погружение благодаря рамкам минимальной толщины.
iXBT.com 19 сентября в 13:52
Шоу-бизнес
Лариса Долина устроила свалку возле загородного дома
Несколько лет назад Лариса Долина приобрела загородный дом в подмосковном Славино.
Srnsk вчера в 12:27
Спорт
WADA потребовало от России объяснить манипуляции с данными о допинге
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выделило России три недели на то, чтобы предоставить объяснения из-за возможных манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории.
Известия 12:19