Футбол
Тульские СМИ«Арсенал» и «Урал» ушли на перерыв при ничейном счете
"Арсенал" и "Урал" ушли на перерыв при ничейном счете. Первый тайм получился очень насыщенным. Каждый из соперников отметился двумя голами.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:31, Ашберн
Происшествия
ФСБ задержала директора физического института РАН
Директор Физического института имени Лебедева Российской академии наук (РАН) Николай Колачевский был увезен сотрудниками ФСБ России с рабочего места в свою квартиру на юго-западе Москвы для проведения обыска.
Lenta.ru 11:02
Армия и оружие
Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
REGNUM 01:12
Политика
Facebook удалил российские аккаунты, ориентированные на Африку
Компания Facebook сообщила об удалении трёх сетей российских аккаунтов за «иностранное вмешательство» в дела стран Африки, сообщает 30 октября пресс-служба компании.
REGNUM 12:20
Шоу-бизнес
Почему лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Основатель компании MALFA, музыкант и продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контракта со всеми артистами лейбла.
RT на русском 11:36
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет России предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества.
RT на русском 12:21
Авто
Топ-5 привычек, которые помогут продлить жизнь мотора
Двигатель является «сердцем» автомобиля, и от того, как к нему относится водитель, зависит степень износа мотора и срок его службы.
Тарантас Ньюс 28 октября в 04:28
Политика
Законопроект о тюремных сроках за пропаганду наркотиков вернут авторам
Авторы предложили наказывать за пропаганду наркотиков в интернете и СМИ реальными сроками до семи лет.
РБК 09:50
Происшествия
Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье собирался убить только одного офицера
Lenta.ru 12:23
Общество
Налог для самозанятых планируют ввести еще в 19 регионах
Минфин России предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах.
Газета.Ru 11:56
Авто
Renault выпустит новый седан длиной менее 4 метров
Модель длиной менее 4-х метров уже в 2020 году появится в Индии, а чуть позже – на рынках Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
Автоновости дня 09:31
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
РИА Новости 10:30
Экономика
Экономисты впервые подсчитали выгоду и убытки россиян от продэмбарго
Экономисты впервые оценили выгоду и потери россиян от продэмбарго, введенного Москвой в ответ на санкции Запада.
ФАН вчера в 05:03
Политика
Президент Чили отменил саммит АТЭС
РИА Новости 10:27
Хоккей
«Каролина» победила «Калгари» благодаря дублю Свечникова
«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
REGNUM 00:36
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости 28 октября в 08:45
Экономика
Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru
Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
Lenta.ru вчера в 05:24
Армия и оружие
СМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике
Десять российских подводных лодок проводят операцию в водах Северной Атлантики.
Известия 09:49
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Ленинградской области
Пять человек погибли в результате пожара в частном жилом доме во Всеволожском районе Ленинградской области.
Известия 07:44
Футбол
Под выигрыш Россией чемпионата мира подвели переписку
FIFA не сомневается в справедливости ее победы Законность победы России в конкурсе за право провести прошлогодний чемпионат мира по футболу вновь попытались поставить под сомнение.
Коммерсантъ 08:38
Армия и оружие
Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»
Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия 08:50
Политика
Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине
По словам министра, которого цитирует агентство MTI, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.
ТАСС 08:05
Политика
Салливан назвал борьбу с «Северным потоком — 2» приоритетом США
Кандидат на должность посла США в России Джон Салливан заявил, что противостояние строительству газопровода «Северный поток — 2» является одним из приоритетов Соединённых Штатов.
RT на русском 12:16
Армия и оружие
Российские Т-72 появились в США
12 комплектов маскировки под Т-72 спецы уже установили. В ближайшие три года переоборудуют для маневров еще 48 машин.
Утро.ru 10:23
Путешествия
Цены на отдых в Турции могут вырасти из-за нового налога
Ассоциация туроператоров России считает, что данный налог не окажет существенного влияния на цены в этом году, так как большинство отельеров уже выставили предложения на следующий год и не могут включить сбор в конечную стоимость проживания, однако в 2021 году следует ожидать повышения цен более чем на 2%.
Вечерние Челны 28 октября в 08:36
Игры
Borderlands 3 взломали спустя полтора месяца после релиза
CyberSport.ru 04:15
Происшествия
СК попросил суд арестовать еще одного участника акции 27 июля
Следственный комитет попросил Басманный суд арестовать еще одного участника акции 27 июля Павла Новикова.
Известия 10:24
Экономика
Россельхозбанк достиг принципиального соглашения о покупке «Евродона»
Россельхозбанк достиг принципиального соглашения о покупке ГК "Евродон", бывшего крупнейшего в России производителя индейки, у госкорпорации "ВЭБ.РФ".
ТАСС 12:15
Здоровье
Лукашенко высказался о миграции белорусов за границу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что силой миграцию белорусских специалистов за рубеж не остановить.
RT на русском 10:07