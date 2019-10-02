"Арсенал" и "Урал" ушли на перерыв при ничейном счете. Первый тайм получился очень насыщенным. Каждый из соперников отметился двумя голами.

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