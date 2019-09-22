Футбол
Тульская служба новостей«Арсенал» и «Урал» сыграли вничью
В Туле завершился матч 10-го тура РПЛ «Арсенал» — «Урал». Команды сыграли со счетом 1:1. По итогам первого тайма встречи лидировала тульская команда. На 25 минуте мяч забил Роберт Бауэр.
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Игорь Горбатенко сыграл 100-й матч за тульский «Арсенал» в чемпионатах России
Тульские новостивчера в 14:15
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Экономика
Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих в России
Российские власти с 2020 года начнут реализацию реформы в сфере госуправления: она приведет к масштабному сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и повышению зарплат оставшимся.
RT на русском вчера в 20:19
Кино
«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал
Известия вчера в 22:30
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru вчера в 19:54
Происшествия
В Якутии на реке Лена столкнулись два парома
В Якутии на реке Лене столкнулись два парома, принадлежащие частным перевозчикам. В результате ЧП никто не пострадал.
РБК вчера в 23:43
Политика
Министр культуры Украины не хочет вносить поправки в закон о госязыке
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский не видит необходимости вносить поправки в закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Комсомольская правда вчера в 14:30
Здоровье
Врачи назвали необходимое количество шагов в день
Медики считают, что молодым людям необходимо совершать не менее 10 тыс. шагов в день, а людям пожилого возраста — до 5–7 тыс. шагов, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Известия вчера в 06:18
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Культура
Вышел в эфир выпуск «Танцы на ТНТ» с кастингом в Красноярске
НГС24 вчера в 20:14
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Происшествия
Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем
В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия 21 сентября в 13:53
Армия и оружие
США, Украина и Румыния выполнят наблюдательный полет над Россией
РИА Новости вчера в 20:25
Армия и оружие
Трамп анонсировал военные учения с Индией
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ноябре пройдут военные учения с Индией, передает ANI.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные
Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС вчера в 17:37
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости вчера в 06:44
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске прокомментировала болезнь Заворотнюк
Сестра скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске Наталья прокомментировала сообщения об онкологической болезни артистки Анастасии Заворотнюк.
Газета.Ru вчера в 15:57
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала о возможной причине болезни Заворотнюк
Балерина Анастасия Волочкова предположила, что болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк могла быть вызвана процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), об этом она заявила в эфире передачи "Ты не поверишь" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 22:34
Политика
В США допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского
Конгресс Соединенных Штатов допускает импичмент главы Белого дома Дональда Трампа, если будет доказано его давление на президента Украины Владимира Зеленского, заявил председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф.
REGNUM вчера в 14:00
Музыка
Comedy Club сняли пародию на «Эхо Москвы»
ИнфоСМИ вчера в 14:00
Политика
США оставили без виз ряд представителей иранской делегации
Некоторым членам иранской делегации, направляющейся на 74 генеральную ассамблею ООН, США отказали в выдаче виз, а также наложили ряд ограничений на перемещение иранской делегации, сообщает 23 сентября иранское издание Nour News.
REGNUM вчера в 19:11
Политика
Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты
Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.
Евразия Daily вчера в 09:58
Футбол
Андрей Кобелев: «„Динамо“ выкинуло 20 миллионов на ветер. Филипп ходит по полю пешком»
«Динамо» дома проиграло «Сочи» — Месяц назад вы заметили, что новому «Динамо» нужно сыгрываться еще 8-10 туров.
Спорт-Экспресс вчера в 10:45
Армия и оружие
Путин прилетел на военные учения «Центр-2019»
В пятницу, 20 сентября, президент России Владимир Путин прибыл на полигон «Донгуз» в Оренбургской области для наблюдения за командно-штабными учениями «Центр-2019».
Комсомольская правда 20 сентября в 04:44
Общество
Назван популярный у мошенников способ грабить россиян в интернете
Пользователи торговых онлайн-площадок все чаще становятся жертвами мошенников, которые похищают их деньги с банковских карт, привязанных к мобильным номерам.
Известия вчера в 19:53
Происшествия
Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде
Lenta.ru вчера в 17:29
Экономика
Правительство одобрило повышение МРОТ до 12 130 рублей
Правительство России одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 руб. с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 21 сентября в 06:50
Экономика
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru вчера в 11:29
Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold появился в европейских магазинах
Первый складной смартфон Samsung Galaxy Fold начал появляться в магазинах Европы.
UfaTime.ru 20 сентября в 09:37
Здоровье
Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии
В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.
Lenta.ru 21 сентября в 22:17
Экономика
Опубликованы данные об уровне зарплат в российских регионах
Опубликованы данные об уровне роста заработной платы в регионах России. Быстрее всего зарплаты растут в Костромской области.
RT на русском вчера в 21:58