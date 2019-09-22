Футбол
RT на русском«Арсенал» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
Тульский «Арсенал» и екатеринбургский «Урал» сыграли вничью в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счётом 1:1. В составе «Арсенала» на 25-й минуте отличился Роберт Бауэр.
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Экономика
ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов
Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн руб. При этом предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит — 400 тыс. руб. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщил РБК представитель ЦБ.
РБК 17:00
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Автоспорт
Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура
Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия 14:03
Шоу-бизнес
Майли Сайрус рассталась с девушкой, ради которой бросила мужа
Певица Майли Сайрс рассталась со своей девушкой Кейтлин Картер, ради романа с которой бросила мужа - актера Лиама Хемсворта.
РЕН ТВ 04:47
Авто
На трассе Нюрбургринг тестируется новый Lamborghini Urus
Lamborghini Urus ярко-зеленого окраса замечен на испытательных заездах на трассе Нюрбургринг.
Car.ru 11:45
Теннис
Теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира в Санкт-Петербурге
Красная весна 11:35
Армия и оружие
Российские инспекторы выполнят наблюдательный полет над США
Известия 19 сентября в 21:25
Финансы
Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих
С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления: она приведет к масштабному сокращению "армии" госслужащих и повышению зарплат оставшимся, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
РИА Новости 20:14
Авто
В РФ заработали новые правила расчета транспортного налога
Новые правила будут применять для транспортного налога за 2018 г. К тому же отменили федеральную льготу для организаций.
Независимый публицист вчера в 22:55
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и в Европе
Журналист из Германии Доминик Калус сравнил жизнь в России и европейских странах.
Евразия Daily вчера в 02:57
Шоу-бизнес
Максим Виторган похвастался машиной за 4 млн рублей
News.ru вчера в 23:06
Волейбол
Российские волейболистки обыграли Сербию на Кубке мира
LiveSport.ru 06:07
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Армия и оружие
Трамп анонсировал военные учения с Индией
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ноябре пройдут военные учения с Индией, передает ANI.
Коммерсантъ 17:59
Наука
Квантовый мониторинг запустил спонтанное нарушение симметрии в цепочке спинов
Физики из США, Аргентины и Испании предложили новый механизм спонтанного нарушения симметрии, связанный с измерениями квантового состояния системы.
N+1 17 сентября в 20:02
Экономика
Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию
Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.
Ведомости вчера в 09:35
Гаджеты
В Россию придет китайско-американский производитель очень необычных смартфонов
Palm образца 2018 года – это очень маленький смартфон на Android.
Dgl.ru 08:54
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи лишилась роскошных волос и вышла в свет в прозрачной блузке
Беллуччи решилась на короткую стрижку, расставшись с роскошными волосами и показав экстремально короткое каре.
Комсомольская правда 18:15
Футбол
Заболотный прокомментировал свой переход в «Сочи»
Обо всем нападающий «Сочи» написал в своем Instagram-аккаунте. Антон Заболотный поделился с подписчиками криком души.
Gazeta.SPb 15:19
Спорт
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио
Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
News.ru вчера в 22:54
Кино
Сильвестр Сталлоне объяснил свою ненависть к Дольфу Лундгрену
Сильвестр Сталлоне объяснил собственную ненависть к Дольфу Лундгрену на съёмках картины «Роки 4». Актер посетил студию Джимми Фэллона и рассказал, что пытался таким образом сделать игру реалистичнее для зрителей.
OAnews 01:54
Наука
Забытый эксперимент вековой давности рассказал о причинах смены одних пород деревьев другими
Эксперимент, начатый 100 лет назад, показал, что породы деревьев в лесу сменяют друг друга не только в соответствии с временными закономерностями, но и из-за случайных причин.
N+1 18 сентября в 10:22
Армия и оружие
Шойгу допустил отмену призыва в армию
Отвечая на вопрос журналиста, возможна ли в перспективе отмена обязательного призыва в армию, Шойгу сказал: «В принципе это возможно».
Ридус 03:04
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»
Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru 15:32
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов объяснил, почему променял Бузову на Костенко
Анастасию Костенко называли разлучницей, ведь именно к ней ушел Дмитрий Тарасов, который был в браке с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Блокнот Ростов-на-Дону 05:11
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru 19:54
Единоборства
Муслим Гаджимагомедов стал чемпионом мира по боксу
Дагестанский боксер принес сборной России золотую медаль в весе до 91кг. Победным для Гаджимагомедовп стал чемпионат мира в Екатеринбурге.
Mirmol.ru вчера в 15:31
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости 06:44