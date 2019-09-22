Футбол

RT на русскомRT на русском«Арсенал» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

Тульский «Арсенал» и екатеринбургский «Урал» сыграли вничью в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счётом 1:1. В составе «Арсенала» на 25-й минуте отличился Роберт Бауэр.
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