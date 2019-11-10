РПЛ

Газета.RuГазета.Ru«Арсенал» и «Зенит» определились с составами на матч чемпионата России

Тульский "Арсенал" и петербургский "Зенит" определились со стартовыми составами на матч 16-го тура чемпионата России.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Арсенал» — «Зенит»: составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Чемпионат04:57

«Арсенал» — «Зенит»: Шамов, Ерохин и Дзюба выйдут в стартовом составе

Спорт-Экспресс04:59

«Зенит» против «Арсенала» в Туле — это всегда огонь. Забивают (минимум) 4 гола на двоих. Что будет на этот раз? Онлайн и лучшие моменты

Матч ТВ05:42

В Туле стартовал матч «Арсенала» с «Зенитом»

Тульские новости06:02

«Арсенал» — «Зенит». Стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ

Sport24.ru05:04

В Туле стартовал матч «Арсенал - Зенит»

Первый Тульский06:01

«Арсенал» — «Зенит»: стартовый состав команд

Тульская пресса06:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
Происшествия

Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ Соколов оформил явку с повинной

Преподаватель СПбГУ, подозреваемый в жестоком убийстве 24-летней аспирантки, оформил явку с повинной.
Газета.Ru вчера в 15:54
Здоровье

Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
ToDay News Ufa 07 ноября в 06:01
Политика

Путин обошел Зеленского в украинском рейтинге доверия жителей Донбасса

Недавний опрос берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) показал, что 54,5% жителей ДНР и ЛНР видят эти территории частью Украины, за вхождение в состав России выступили только 18,3% респондентов.
РБК 05:30
Общество

Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток

Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
Ведомости 05:08
Футбол

«Рубин» оценил удаление Александра Зуева лайком в исполнении судьи

Арбитр решил, что Зуев ударил защитника «Динамо» Владимира Рыкова и показал вторую желтую карточку – последовало удаление игрока.
Казанский репортер 05:38
Политика

Партия Зеленского осталась без главы

Отмечается, что съезд партии единогласно удовлетворил заявление Разумкова об уходе. Он останется в рядах политической силы.
Lenta.ru 06:01
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поделилась редким семейным фото с мужем и дочерью

Папой ребенка стал муж телеведущей - хоккеист Игорь Макаров. Оба родителя души на чают в Маше и обожают проводить с ней время.
Летидор 03:11
Общество

Леониду Якубовичу провели операцию

Известный российский телеведущий Леонид Якубович был прооперирован в одной из клиник Москвы.
Известия 02:35
Фигурное катание

Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае

15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
ProstoProSport вчера в 08:07
Политика

В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня

В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Lenta.ru вчера в 16:09
Политика

Глава МИД Польши отреагировал на задержание националиста Мазура

Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что к месту задержания Мазура выехал генконсул Украины в Люблине.
РБК 05:38
Общество

Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Футбол

Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном»

«Монако» победил «Дижон» в матче 13-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:0.
ProstoProSport вчера в 15:51
Спорт

«Спартак» откажется от турнира в США из-за проблем с визами

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда собирается отказаться от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в Орландо.
РБК 03:51
Кино

«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории

Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.
Игромания.ру 02:13
Единоборства

Магомедшарипов победил Каттара на турнире UFC Fight Night 163 в Москве

В субботу, 9 ноября, в Москве состоялся турнир UFC Fight Night 163.
Sport24.ru вчера в 17:18
Происшествия

В Самаре вынужденно сел самолет из-за курения в туалете пассажирки

Интерфакс 05:02
Политика

В Испании начались парламентские выборы

В Испании стартовали досрочные парламентские выборы -- уже вторые в этом году.
Коммерсантъ 03:00
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском вчера в 09:44
Экономика

Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России

Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
Интерфакс вчера в 08:23
Общество

В Пскове археологи обнаружили подпольное «казино» XVII века

Как сообщает пресс-служба Археологического центра Псковской области, на Мстиславском раскопе специалисты в слоях семнадцатого века нашли доказательства того, что древние псковичи незаконно играли в азартные игры.
Невские Новости 07 ноября в 06:41
Политика

Британия назвала девять российских бизнесменов «угрозой демократии»

Девять российских предпринимателей, которые перечисляли деньги Консервативной партии, указаны в секретном отчете комитета по разведке и безопасности (ISC), посвященном "угрозам для британской демократии".
Газета.Ru 06:08
Происшествия

Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице

РБК публикует запись камеры видеонаблюдения, на которую попало начало перестрелки на Рочдельской, которая произошла еще в конце 2015 года, связанные с ней судебные разбирательства продолжаются до сих пор.
РБК 01:00
Общество

Писатели опубликовали заявление в поддержку филолога Гасана Гусейнова

Объединение «ПЭН-Москва» и ассоциация «Свободное слово» опубликовали заявление в поддержку филолога Гасана Гусейнова, которого критикуют за высказывание о современном русском языке.
Дождь 04:42
Общество

Российские магазины, в которых пройдет распродажа 11 ноября

iXBT.com вчера в 02:12
Общество

Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47

Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.
РИА Новости 01:18
Экономика

В России выросла стоимость аренды квартир

Стоимость аренды однокомнатных квартир в крупных городах России за минувший месяц выросла в среднем на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты аналитиков ЦИАН.
Профиль 03:29
Общество

На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»

Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 16:00
Общество

Хидэо Кодзима попал в «Книгу рекордов Гиннесса». Опять

Разработчик Хидэо Кодзима попал в «Книгу рекордов Гиннесса» как геймдиректор с самым большим количеством подписчиков в Twitter и Instagram.
Телеканал 360° 05:56
Общество

В Иране открыли мощное нефтяное месторождение

Журналистская правда 03:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сердар Азмун
Иранский футболист
Иранский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной Ирана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное