РПЛ
Газета.Ru«Арсенал» и «Зенит» определились с составами на матч чемпионата России
Тульский "Арсенал" и петербургский "Зенит" определились со стартовыми составами на матч 16-го тура чемпионата России.
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Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Происшествия
Жертва историка Соколова погибла от огнестрельного ранения
Выпускница СПбГУ Анастасия Ещенко, которую убил историк и военный реконструктор Олег Соколов, была застрелена 7 ноября, сообщил источник в следственных органах.
Взгляд.ру 06:46
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08 ноября в 14:08
Кино
«Доктор Сон» провалился в первый день проката
Хоррор «Доктор Сон» Майка Флэнегана провалился в первый день проката в США.
Культуромания 03:32
Общество
Леонид Якубович прокомментировал информацию о своей госпитализации
74-летний Леонид Аркадьевич Якубович, советский, российский телеведущий, актер, сценарист, писатель и продюсер, прокомментировал информацию о том, что был госпитализирован и прооперирован в одной из клиник Москвы.
Российская газета 07:13
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 16:00
Авто
Эксперты раскрыли секреты расположения бензобаков в автомобилях
Эксперты «Российской газеты» рассказали, почему у одних автомобилей топливный бак справа, а у других – слева.
Автоновости дня 05:40
Политика
Вице-спикер польского сейма выступила против передачи Мазура России
Вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская выступила против экстрадиции в Россию задержанного в Польше украинского националиста Игоря Мазура.
RT на русском 05:32
Спорт
В МИДе прокомментировали невыдачу виз США «Спартаку»
Невыдача американских виз футболистам «Спартака» — пример недобросовестной конкуренции с использованием политических ресурсов.
Известия 07:13
Политика
Бизнесмены из России признаны «угрозой демократии» Великобритании
Девять российских бизнесменов признаны «угрозой для британской демократии».
REGNUM 07:18
Происшествия
Подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ увезли из больницы на допрос
Доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве 24-летней выпускницы университета Анастасии Ещенко, увезли из больницы на допрос в СКР.
РБК 07:36
Общество
Стало известно о переносе климатической зимы в Москве
Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Lenta.ru 01:50
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM вчера в 09:57
Спорт
Украинская биатлонистка раскритиковала систему отбора в сборную России
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина рассказала о подготовке к новому сезону, объяснив на своем примере, в чем, на ее взгляд, заключается недостаток процедуры отбора спортсменов в сборную России.
РИА Новости 05:38
Происшествия
Против руководства СПБГУ собирают петицию из-за убийства студентки
В субботу, 9 ноября, в интернете на портале change.org появилась петиция, авторы которой призывают привлечь к ответственности руководство Петербургского университета после трагической гибели бывшей студентки ВУЗа Анастасии Ещенко.
Piter.tv 05:38
Общество
На острие прогресса: в чем состояла тактика Михаила Калашникова
Фото: РИА Новости Михаил Калашников во время работы над проектом автомата АК-47 В Европе и США сразу после войны предпочли идти проверенным путем, опираясь на американский опыт с самозарядными "Гарандами".
Известия вчера в 16:01
Космос
В России предложили создать на МКС модуль для спорта и медицины
В Институте медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) заявили, что на Международной космической станции (МКС) необходимо создать специальный модуль для занятий спортом и проведения медицинских экспериментов.
Ferra 04:03
Общество
Хидэо Кодзима попал в «Книгу рекордов Гиннесса». Опять
Разработчик Хидэо Кодзима попал в «Книгу рекордов Гиннесса» как геймдиректор с самым большим количеством подписчиков в Twitter и Instagram.
Телеканал 360° 05:56
Происшествия
На Кубани произошло массовое отравление школьников
Российская газета 05:36
Хоккей
«Вашингтон» победил «Вегас», Кузнецов признан первой звездой матча
Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту и 21 секунду, завершив матч с «+1», Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу в первой голевой атаке «Вашингтона» — его показатель полезности «+2».
Чемпионат вчера в 21:49
Политика
У партии Зеленского «Слуга народа» сменился лидер
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков сложил полномочия главы партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», сообщают «Украинские новости».
Коммерсантъ 07:15
Здоровье
Врач предупредил о риске развития вирусной пневмонии при теплой зиме
Врач-терапевт Виктор Лишин предупредил о возрастающем риске развития вирусной пневмонии при сохранении аномально теплой погоды зимой.
REGNUM вчера в 12:27
Религия
В РПЦ решили прекратить поминовение Александрийского патриарха
Причиной отказа в молитвах стал решение Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко главой ПЦУ и внести его в диптих.
Газета.Ru 08 ноября в 12:36
Происшествия
Институт в Лионе уволил подозреваемого в убийстве аспирантки Соколова
В субботу, 9 ноября, доцента исторической кафедры СПбГУ Олега Соколова задержали по подозрению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
МР7.ру 01:27
Происшествия
Отец виновника ДТП на Малышева отверг подозрения в подмене анализов
Екатеринбург-ТВ 06:13
Экономика
Квартиру Януковича в центре Киева сдали в аренду за 30 тыс. гривен
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины сдает в аренду квартиру экс-президента страны Виктора Януковича в центре Киева.
Известия вчера в 06:32
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости вчера в 06:50
Шоу-бизнес
«Хочется полного вакуума»: Пелагея призналась, что не смотрит «Голос»
Очередной сезон «Голоса» проходит без одной из самых ярких наставниц – Пелагеи. Она призналась, что участие в шоу ее сильно измотало.
Собеседник вчера в 20:06