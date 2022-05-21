У 20-летнего футболиста осталось ещё два года до окончания контракта, и при этом у «канониров» есть возможность активировать дополнительные 12 месяцев соглашения, однако клуб хочет подписать футболиста на более длительный срок.
Импорт природного газа из России в Финляндию приостановлен, в течение всего летнего сезона компания будет закупать топливо у других поставщиков по трубопровода Balticconnector, говорится на сайте финской государственной газовой компании Gasum.
По оценкам экспертов Bloomberg, минимальный рост экономики Китая составит 2% в этом году, в то время как ВВП Соединенных Штатов может вырасти минимум на 2,8%. При этом в Пекине поставили цель добиться увеличения ВВП на 5,5% в этом году, а глава КНР Си Цзинпинь, как сообщало издание The Wall Street Journal, поручил чиновникам обеспечить опережение США по росту экономики.