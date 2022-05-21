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«Арсенал» хочет продлить контракт Сака, но есть одна проблема

Руководство лондонского «Арсенала» собирается сохранить в составе команды хавбека Букайо Сака.
Евро-футбол.ру
Как сообщает Чемпионат.com, "Арсенал" хотел бы предложить одному из лидеров длительный контракт.
Smotrim.ru
У 20-летнего футболиста осталось ещё два года до окончания контракта, и при этом у «канониров» есть возможность активировать дополнительные 12 месяцев соглашения, однако клуб хочет подписать футболиста на более длительный срок.
Чемпионат
В текущем сезоне АПЛ Сака провёл за «Арсенал» 37 игр, в которых забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.
Чемпионат

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