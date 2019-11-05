"Арсенал" сыграл вничью в игре группового этапа Лиги Европы против "Витории Гимараэш" (1:1). На 80-й минуте матча счет с передачи хавбека Николя Пепе открыл защитник Шкодран Мустафи.

«Арсенал» нанес 1 удар в створ ворот «Витории» в игре ЛЕ

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