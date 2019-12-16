В доме в Гатчинском районе Ленобласти, где нашли залежи автоматического оружия, задержан 45-летний мужчина. Мать восьмерых детей, обнаруженных в доме, приходится ему двоюродной сестрой. Внутри спартанского жилища - иконы и площадка для подготовки спецназа, на которой занимались дети.

с чего всё началось

"В доме под Гатчиной обнаружили много единиц огнестрельного оружия, возможно, оно является оружием времен Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства. По информации местных СМИ, из трехэтажного коттеджа, где было найдено оружие, вывели восемь детей.

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