Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник

"В доме под Гатчиной обнаружили много единиц огнестрельного оружия, возможно, оно является оружием времен Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства. По информации местных СМИ, из трехэтажного коттеджа, где было найдено оружие, вывели восемь детей.
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с чего всё началось

Хозяин коттеджа в Химози, где нашли арсенал и живёт многодетная семья, подозревается в сексуальном насилии над дочерью. Силовикам он представился полковником ГРУ

В доме в Гатчинском районе Ленобласти, где нашли залежи автоматического оружия, задержан 45-летний мужчина. Мать восьмерых детей, обнаруженных в доме, приходится ему двоюродной сестрой. Внутри спартанского жилища - иконы и площадка для подготовки спецназа, на которой занимались дети.
47 новостей13:44

Подробнее о событии

В частном доме с детьми под Гатчиной нашли склад оружия

РБК14:59

Арсенал нашли в доме многодетной семьи под Петербургом

Интерфакс13:55

Эксперт оценил найденный у многодетной семьи в Ленобласти арсенал оружия

Известия15:35

В доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник

РИА Новости14:34

После разоружения коттеджа под Петербургом задержан экс-предприниматель. «Фонтанка» показывает спартанское жилье многодетной семьи

Фонтанка.Ру15:38

Источник: силовики изымают оружие из частного дома в Ленобласти

ТАСС13:23

Фото: Как выглядит изнутри дом в Химози, где нашли арсенал, восьмерых детей и отца, представившегося полковником ГРУ

47 новостей14:43
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

НТВ 08:26
Политика

МИД России опроверг выводы ООН о жестоком обращении с украинцами

Москва отвергает обвинения миссии ООН в якобы жестоком обращении с удерживаемыми гражданами Украины, заявили в МИД.
РИА Новости 14:25
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийные и ветхие дома за счет ипотеки

В Госдуме подготовили поправки к законопроекту, позволяющие россиянам переселяться из аварийного жилого фонда в новое жилье за счет ипотеки.
РБК вчера в 22:28
Политика

Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Российская газета 06:23
Политика

Партия «Яблоко» выбрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» избран зампредседателя партии петербуржец Николай Рыбаков.
Новый День вчера в 05:24
Экономика

Россиянам предложили не копить на пенсию

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — некоммерческая организация социального обеспечения, одним из основных предметов деятельности которой является негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) участников фонда.
ToDay News Ufa 08:14
Общество

В СБУ заявили о предотвращении нападения на депутата Рады

«С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы о всех участниках указанного покушения, прежде всего об организаторе, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения «заказанного» народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах», — заявили в СБУ.
RT на русском 11:35
Футбол

Джикия отреагировал на заявление Запашного

Джикия, выступающий за красно-белых с 2017 года, не стал отвечать Запашному. По его словам, каждый должен заниматься своим делом.
ProstoProSport 13:32
Армия и оружие

Турция отправила в Ливию военных и технику

Суть событий 13:58
Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Изначально партнерами Opel станут 11 дилерских компаний в 8 городах России, сообщает российский офис марки.
Российская газета 04:43
Наука

Патент недели: как можно обмануть атеросклероз

Для лечения пациентов с атеросклерозом часто назначают процедуру терапевтического плазмафереза — по сути «чистку крови» с использованием материалов-сорбентов.
Популярная механика 10 декабря в 07:01
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук опубликовала откровенную фотографию в Instagram

Фото Светлана Бондарчук опубликовала накануне своего 51-летия.
Телеканал 360° 09:22
Армия и оружие

Опубликовано видео воздушной дуэли МиГ-31БМ над Тихим океаном

Истребители морской авиации МиГ-31БМ приняли участие в учениях над акваторией Тихого океана на Камчатке.
iReactor вчера в 23:35
Экономика

Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

Газета.Ru 14 декабря в 03:37
Хоккей

Илья Ковальчук покинул клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз»

Американский хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» выставил нападающего россиянина Илью Ковальчука на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта.
Известия 13:57
Общество

В Британии молодожены решили развестись прямо на свадьбе

В Британии молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж решили, что им нужно расстаться во время свадьбы.
Gazeta.SPb 12:30
Технологии

Аналитики составили рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия

Аналитическая компания App Annie опубликовала рейтинги самых скачиваемых приложений и игр за прошедшее десятилетие, а также назвала самые успешные из них с точки зрения расходов потребителей.
РБК 15:28
Общество

Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Газета.Ru вчера в 21:53
Происшествия

Названа причина смерти сооснователя «Белых касок»

Сооснователь сирийской неправительственной организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье скончался от травмы, полученной в результате падения с высоты, передаёт 16 декабря ВВС.
REGNUM 15:15
Армия и оружие

Глава РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»

Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 16:47
Общество

Путин подписал закон об отмене банковского роуминга в России

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отмену комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.
Ведомости 10:47
Экономика

РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования

В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
Ведомости 03:45
Футбол

Сёмин обратился к фанатам «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин обратился к болельщикам команды.
Евро-футбол.ру 11:36
Происшествия

В Казани загорелся склад мебельной фабрики

Склад мебельной фабрики загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в Казани, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 15:03
Общество

Железнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде

Российская газета 14:41
Шоу-бизнес

Хирург рассказал о перенесенных Ротару пластических операциях

Специалисты рассказали СМИ, что знаменитая эстрадная певица и актриса София Ротару неоднократно прибегала к помощи пластических хирургов для поддержании молодости.
VSE42.RU 04:01
Происшествия

В Подмосковье обнаружили тело мужчины без головы и кистей рук

РБК 12:57
Шоу-бизнес

Жигунов откровенно ответил на обвинения в избиении Заворотнюк

Российский Диалог 08:48
Политика

Захарова прокомментировала отказ Киева впустить журналистов из России

РИА Новости 13:27
Наука

Бактерии в верхних дыхательных путях связаны с симптомами астмы

Ученые обнаружили, что у детей, имеющих тяжелую форму астмы, в верхних дыхательных путях часто наблюдаются бактерии Staphylococcus, Streptococcus и Moraxella.
Машины и Механизмы 09:50
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