Происшествия
РИА НовостиВ доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник
"В доме под Гатчиной обнаружили много единиц огнестрельного оружия, возможно, оно является оружием времен Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства. По информации местных СМИ, из трехэтажного коттеджа, где было найдено оружие, вывели восемь детей.
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с чего всё началось
Хозяин коттеджа в Химози, где нашли арсенал и живёт многодетная семья, подозревается в сексуальном насилии над дочерью. Силовикам он представился полковником ГРУ
В доме в Гатчинском районе Ленобласти, где нашли залежи автоматического оружия, задержан 45-летний мужчина. Мать восьмерых детей, обнаруженных в доме, приходится ему двоюродной сестрой. Внутри спартанского жилища - иконы и площадка для подготовки спецназа, на которой занимались дети.47 новостей13:44
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