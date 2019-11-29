Эмери возглавляет "Арсенал" с мая 2018 года. На посту наставника "канониров" он сменил Арсена Венгера, занимавшего свой пост на протяжении 22 лет.

Швед Юнгберг может сменить Эмери на посту наставника «Арсенала»

Энергетика Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.

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Энергетика «Нафтогаз Украины» натравил суд Латвии на активы «Газпрома» Как подтвердили в российском «Газпроме», украинская компания действительно подала в суд Видземского предместья Риги (Латвия) ходатайство об исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному газовому спору, сообщает РИА Новости.

Происшествия Замглавы свердловского СК задержан за взятку Первый заместитель руководителя Следственного управления СК по Свердловской области Михаил Бусылко задержан за взятку в 18 млн рублей.

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Политика На Украине заявили о потере смысла существования страны 29 ноября украинский бизнесмен Андрей Пальчевский заявил, что природный газ растлил Украину и разделил ее население на бедных и богатых.

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Политика Apple прокомментировала обозначение Крыма в своих сервисах Американская корпорация Apple не исключает, что пересмотрит политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях, заявила агентству Рейтер пресс-секретарь компании Труди Мюллер.