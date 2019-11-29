Футбол

Вести.RuВести.RuШвед Юнгберг может сменить Эмери на посту наставника «Арсенала»

Эмери возглавляет "Арсенал" с мая 2018 года. На посту наставника "канониров" он сменил Арсена Венгера, занимавшего свой пост на протяжении 22 лет.
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Гвардиола: отставка Эмери не меняет моего мнения о его способностях

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Sport24.ruвчера в 12:03
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Унаи Эмери уволен из «Арсенала»: топ-клуб играет, как середняк

КП - Беларусьвчера в 08:39
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Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
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Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»

РЕН ТВ 28 ноября в 04:52
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Российские военные провели патрулирование в Сирии по новому маршруту

Коммерсантъ 02:28
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Китайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе

РИА Новости вчера в 21:33
Происшествия

Частный вертолёт разбился под Новороссийском, погиб пилот

Частный вертолёт разбился возле посёлка Абрау-Дюрсо под Новороссийском в Краснодарском крае, погиб пилот.
REGNUM 03:41
Происшествия

Внучка нашла безголовый скелет бабушки и набитый деньгами рюкзак

По данным 47news, в четверг, 28 ноября, в полицию поступило сообщение от 36-летней женщины о том, что на территории участка садоводства "Дружба" она случайно нашла скелетированные останки своей бабушки, которая пропала в октябре 2019 года.
РЕН ТВ 04:03
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей

"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Российская газета 02:10
Армия и оружие

Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в Вооруженных силах страны, говорится на сайте Верховной рады.
РБК вчера в 07:36
Общество

Губы дьявола: новый тренд в косметологии захватил российских женщин

Новая мода на "губы-осьминоги", или "губы дьявола", завоевывает российское пространство.
РЕН ТВ 02:51
Энергетика

«Нафтогаз Украины» натравил суд Латвии на активы «Газпрома»

Как подтвердили в российском «Газпроме», украинская компания действительно подала в суд Видземского предместья Риги (Латвия) ходатайство об исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному газовому спору, сообщает РИА Новости.
Журналистская правда вчера в 10:58
Происшествия

В Киеве взорвали отделение «Ощадбанка»

BFM.ru 03:48
Происшествия

Замглавы свердловского СК задержан за взятку

Первый заместитель руководителя Следственного управления СК по Свердловской области Михаил Бусылко задержан за взятку в 18 млн рублей.
BFM.ru 04:42
Армия и оружие

Strategist: Россия и КНР продолжают подготовку к конфликту с Западом

Развитие военных возможностей России и Китая указывает на то, что Пекин и Москва всё более серьёзно готовятся к конфликту с Западом, заявил почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.
REGNUM вчера в 03:44
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Российская газета вчера в 22:11
Шоу-бизнес

Муж тяжело больной Анастасии Заворотнюк уехал из России

Фигурист Петр Чернышев, супруг серьезно больной актрисы Анастасии Заворотнюк уехал из России.
Gazeta.SPb 03:15
Спорт

Россиянина Устюгова дисквалифицировали на первом этапе Кубка мира

Российский лыжник Сергей Устюгов был дисквалифицирован за фальстарт в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
МК-Спорт вчера в 08:35
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке

Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
REGNUM вчера в 17:39
Игры

Авторы MechWarrior 5: Mercenaries рассказали о генерации заданий

Случайная генерация заданий учитывает множество параметров, и все можно выбирать и задавать вручную или же доверить слепому случаю.
Игромания.ру вчера в 14:45
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:33
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Футбол

Матч между ФК «Сочи» и ФК «Оренбург» перенесли из-за вируса

Мачт между футбольными клубами "Сочи" и "Оребург", который должен был состояться первого декабря в олимпийской столице, перенесли на резервную дату.
Российская газета 04:42
Происшествия

Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту

Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции.
РИА Новости вчера в 21:09
Футбол

Последний домашний матч: «Ростов» принимает «Урал»

Перед матчем с «Уралом» главный тренер ФК «Ростов» заявил, что надеется, что команда выиграет последний домашний матч года.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 23:01
Политика

На Украине заявили о потере смысла существования страны

29 ноября украинский бизнесмен Андрей Пальчевский заявил, что природный газ растлил Украину и разделил ее население на бедных и богатых.
Известия вчера в 20:52
Армия и оружие

Зенитный комплекс Тор заступил на боевое дежурство в Арктике

Дивизион арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" отдельной мотострелковой бригады Северного флота заступил на боевое дежурство в Мурманской области.
Газета.Ru 04:28
Футбол

Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
REGNUM вчера в 17:51
Спорт

Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Российская газета 28 ноября в 16:20
Политика

Apple прокомментировала обозначение Крыма в своих сервисах

Американская корпорация Apple не исключает, что пересмотрит политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях, заявила агентству Рейтер пресс-секретарь компании Труди Мюллер.
РИА Новости вчера в 22:03
Наука

Российские ученые научились делать дороги из промышленных отходов

Ferra вчера в 11:17
Культура

Андрей Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу

Украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко со слезами покинул студию украинской версии шоу «X-фактор».
News.ru 27 ноября в 02:22
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