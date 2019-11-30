Испанский специалист Унаи Эмери отправлен в отставку с поста главного тренера «Арсенала». Отмечается, что данное решение вызвано неудовлетворительными результатами «канониров» в нынешнем сезоне. Исполняющим обязанности тренера команды назначен ассистент Эмери Фредрик Юнгберг.

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