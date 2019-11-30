Футбол
Матч ТВ«Арсенал» объявил об увольнении Эмери
Испанский специалист Унаи Эмери отправлен в отставку с поста главного тренера «Арсенала». Отмечается, что данное решение вызвано неудовлетворительными результатами «канониров» в нынешнем сезоне. Исполняющим обязанности тренера команды назначен ассистент Эмери Фредрик Юнгберг.
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Эктор Бельерин: «Эмери помог мне вырасти как мужчина после моей тяжелой травмы»
Спорт-Экспрессвчера в 15:46
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Государственная граница Донецкой Народной Республики формально проведена по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года.
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В канадском Виннипеге неизвестный мужчина угнал пожарную машину и попытался сбить людей в центральном парке.
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Стал известен план расширения РПЛ до 24 команд
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