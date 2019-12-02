ЦСКА с минимальным счетом уступил «Арсеналу» в матче 18-го тура премьер-лиги (0:1). Единственный гол забил нападающий Даниил Лесовой с передачи форварда Евгения Луценко. ЦСКА с 33 очками занимает 4-е место в турнирной таблице. «Арсенал» располагается на 7-й строчке, имея в активе 22 балла.

Космос Зафиксировано падение луны на Землю Ученые Университета Кертин в Австралии выяснили, что 22 августа 2016 года в атмосферу Земли над Австралией вошел естественный спутник Земли — небольшой метеорит, захваченный притяжением планеты и на время ставший ее луной.

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