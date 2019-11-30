Тульский футбольный клуб "Арсенал" обыграл на выезде московский ЦСКА в матче 18-го тура молодежного первенства России.

«Арсенал» обыграл на выезде ЦСКА в матче молодежного первенства

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