Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Арсенал» одержал волевую победу над «Астон Виллой»

Арсенал — Астон Вилла
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
11′
20′
Джон Макгинн
Гранит Джака
35′
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
41′
Маттео Гендузи
44′
Букайо Сака
Кэлум Чемберс
46′
Николас Пепе
59′
60′
Уэсли Мораес
69′
Махмуд Хассан
Ахмед Аль-Мухаммади
Гранит Джака
Джо Уиллок
72′
Дани Себальос
Лукас Торрейра
72′
Кэлум Чемберс
81′
83′
Бьорн Энгелс
Пьер-Эмерик Обамеянг
84′
85′
Марвелус Накамба
Конор Хурихэйн
Николас Пепе
85′
86′
Ануар Эль-Гази
Хенри Лэнсбери
Бернд Лено
90′+2′
Пьер-Эмерик Обамеянг
90′+5′
«Арсенал» победил «Астон Виллу» в домашнем матче 6-го тура АПЛ. Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 3:2. В первом тайме гол Джона Макгинна оказался единственным. «Канониры» также лишились Эйнсли Мэйтленда-Найлза после удаления футболиста на 41-й минуте.
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