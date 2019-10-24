Футбол
Sports.ruНиколя Пепе первым за 6 лет сделал дубль в матче ЛЕ, забив со штрафных
Ивуариец стал первым за 6 лет игроком, забившим во встрече турнира два гола прямыми ударами со штрафных.
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Экономика
За сутки Джефф Безос потерял семь миллиардов
Самый богатый человек в мире Джефф Безос за сутки потерял 6,9 миллиарда долларов.
Вести.Ru 04:27
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Российская газета 06:42
Наука
Новый химикат позволит растениям дольше удерживать влагу. Так биологи готовятся к засухам в будущем!
Химическое вещество, получившее название Опабактин (OP — от overpowered), будет удерживать воду внутри растений и замедлять ее выход из них.
Хайтек 04:25
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли пропавшего спасателя
Пропавший в Санкт-Петербурге экс-командир поисково-спасательного отряда «Экстремум» Сергей Солопат найден живым.
Известия 07:23
Единоборства
Макгрегор подарил Путину бутылку виски
Телеканал 360° вчера в 05:47
Хоккей
Овечкин забросил 666-ю шайбу в НХЛ
Lenta.ru 02:50
Происшествия
В Харькове два человека пострадали при стрельбе возле торгового центра
Стрельба произошла возле супермаркета в Харькове, пострадали два человека, в городе объявлена операция "Сирена", заявили в пятницу в пресс-службе Главного управления Нацполиции области.
РИА Новости 06:53
Автоспорт
Квят заработал очко благодаря дисквалификации пилотов Renault
После аннулирования результатов, показанных Даниэлем Риккардо и Нико Хюлькенбергом на Гран При Японии, Даниил Квят переместился в итоговом протоколе гонки с 12-го места на 10-е и, таким образом, заработал одно зачетное очко.
Motorsport.com Россия 23 октября в 16:55
Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии
Американские войска в Германии используются для наращивания напряжённости в отношениях с Россией.
RT на русском 01:54
Армия и оружие
Шойгу рассказал о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии.
RT на русском 06:05
Политика
МИД ждет новых обвинений во вмешательстве в выборы в США
Москва ожидает в свой адрес новые беспочвенные обвинения во вмешательстве в американские выборы в преддверии президентской гонки в США, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости 06:57
Армия и оружие
Опубликовано видео дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР
РИА Новости 23 октября в 12:51
Армия и оружие
Трамп объяснил, почему военные США находятся у нефтяных полей в Сирии
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter объяснил, почему американские солдаты остались в деревнях около нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.
Аргументы и Факты вчера в 14:59
Общество
Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию
В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.
Lenta.ru вчера в 13:42
Экономика
Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года
Госдума в первом чтении одобрила законопроект правительства о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года.
Коммерсантъ вчера в 08:54
Общество
Шнуров призвал россиян не писать в соцсети
Газета.Ru 05:19
Гаджеты
Благодаря Google увеличивается спрос на Android 10
Project Treble от Google появилась в 2017 году с целью ускорения выхода обновлений Android.
Anonsens вчера в 15:59
Общество
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Происшествия
Стали известны детали дела о хищении данных клиентов российских банков
Коллекторская компания «Национальная служба взыскания» подтвердила задержание своего сотрудника по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.
RT на русском 05:16
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Политика
Глава ЦИК Украины заявил о невозможности проведения выборов в Донбассе
16 октября после трех неудачных попыток установить перемирие на Донбассе и добиться разведения военных сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Золотое президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие нового закона об особом статусе территорий может состояться только после достижения договоренности о путях прекращения войны.
РБК 06:01
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ вчера в 19:40
Экономика
Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн
РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
РБК 05:13
Футбол
Девушка-агент Лельчук: поначалу в меня вообще никто не верил
Поначалу вообще никто не верил. За исключением моего близкого друга, тоже агента, Александра Клюева.
Чемпионат 06:32
Политика
Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии
Вести.Ru вчера в 20:14
Общество
Орлица улетела в Иран и разорила российских орнитологов
Орнитологи бьют тревогу: группа молодых степных орлов, гнездившаяся летом в отдаленных районах Казахстана, где не ловит мобильная связь, улетела зимовать в Иран, минуя крупные населенные пункты этой страны и России.
Газета.Ru 04:50