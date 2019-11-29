Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Арсенал» опубликовал прощальное письмо Эмери

Унаи Эмери после своей отставки с поста главного тренера «Арсенала» оставил прощальное письмо, адресованное клубу, болельщикам и игрокам команды.
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«Арсенал» опубликовал прощальное сообщение Эмери

Чемпионат15:08

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Sports.ru15:15

«Вы помогли мне ощутить величие «Арсенала». Прощальное письмо Эмери

Sport24.ru15:19

«Арсенал» опубликовал прощальное письмо Эмери

Матч ТВ15:28

Пресс-служба «Арсенала» опубликовала прощальное письмо Эмери

Sport.ru16:59

«Арсенал» опубликовал прощальное письмо Эмери

Sportbox.RU15:28

Эмери: «Благодарю всех, кто помог мне понять величие „Арсенала“»

Soccer.ru15:37
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