Унаи Эмери после своей отставки с поста главного тренера «Арсенала» оставил прощальное письмо, адресованное клубу, болельщикам и игрокам команды.

Футбол «Арсенал» уволил главного тренера Эмери Испанец Унаи Эмери уволен с поста главного тренера лондонского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Экономика Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.

Происшествия В Гааге неизвестный с ножом напал на прохожих Несколько человек получили ранения в результате нападения с ножом на торговой улице в центре Гааги, сообщила полиция города.

Политика Медведев поручил создать в России энциклопедический портал Председатель правительства Дмитрий Медведев распорядился создать общенациональный интерактивный энциклопедический портал и учредить автономную некоммерческую организацию «Национальный научно-образовательный центр "Большая российская энциклопедия"».

Космос В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.

Спорт НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.

Происшествия Судно с россиянами на борту задержано в Британии Судно под флагом Нигерии перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма.

Единоборства Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.

Авто Новый Kia Sorento впервые засняли без камуфляжа Предположительно, новое поколение машины примерит новый фирменный стиль, который мы уже могли лицезреть на новейшем Kia Optima.

Политика Париж счел оскорблением совет Эрдогана Макрону проверить голову "Посол [Турции] будет вызван в министерство для объяснений", — говорится в заявлении Ранее в пятницу Эрдоган раскритиковал Макрона за его слова о "смерти мозга" НАТО и посоветовал ему самому проверить голову.

Технологии Новый вирус начал воровать деньги у россиян через смартфоны Клиенты российских банков могут столкнуться с новой разновидностью троянской программы для смартфонов на базе Android, которая автоматически переводит средства на счета злоумышленников через банковские мобильные приложения.

Общество Перевозчики мусора заявили об уходе с новосибирского рынка По оценкам Булычева, доля покидающих рынок перевозчиков составляет 26,8%. 29 ноября о решении уведомят губернатора Андрея Травникова, мэра Анатолия Локтя, депутатов и прокуратуру.

Шоу-бизнес Пугачева рассказала об отношении к зрителям и сцене Певица Алла Пугачева рассказала, что совершенно не скучает по выступлениям на сцене и поклонникам, но призналась, что ей стыдно от этого.