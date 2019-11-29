Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Арсенал» опубликовал прощальное письмо Эмери

Унаи Эмери после своей отставки с поста главного тренера «Арсенала» оставил прощальное письмо, адресованное клубу, болельщикам и игрокам команды.
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«Арсенал» опубликовал прощальное сообщение Эмери

Чемпионат15:08

Унаи Эмери: «Тренировать „Арсенал“ было честью для меня. Болельщики помогли мне ощутить величие клуба»

Sports.ru15:15

«Вы помогли мне ощутить величие «Арсенала». Прощальное письмо Эмери

Sport24.ru15:19

«Арсенал» опубликовал прощальное письмо Эмери

Матч ТВ15:28

«Арсенал» опубликовал прощальное письмо Эмери

Sportbox.RU15:28

Эмери: «Благодарю всех, кто помог мне понять величие „Арсенала“»

Soccer.ru15:37

Эмери: «Работать в „Арсенале“ было честью. Я был страстен и предан, прилагал усилия»

Бомбардир.ру15:58
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Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. Возглавляет английский клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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The Executive of Italian Serie A club AC Milan. Gazidis was born in Johannesburg, and moved to Manchester in the United Kingdom at the age of 4 and attended independent Manchester Grammar School, where he excelled as a football player, and was also a gifted drummer playing in at least two school-based rock bands.
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