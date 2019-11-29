Унаи Эмери после своей отставки с поста главного тренера «Арсенала» оставил прощальное письмо, адресованное клубу, болельщикам и игрокам команды.

Экономика Налог Галицкого от продажи «Магнита» потратят на казачат и водопровод Средства, поступившие в бюджет Краснодарского края в виде налогового платежа бизнесмена Сергея Галицкого от продажи акций ритейлера «Магнит», направят на строительство казачьего кадетского корпуса и реконструкцию водопроводов.

Здоровье В России ожидают подъем заболеваемости гриппом Подъем заболеваемости гриппом в России по прогнозам начнется в декабре, пик придется на январь и начало февраля, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Общество Обнародован законопроект о профилактике домашнего насилия Смирнов подчеркивает, что декларируемая авторами законопроекта борьба с домашним насилием – только флаг, а его основная цель — изъятие детей из семей и передача их на воспитание гомосексуалистам, как это произошло в Америке.

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Авто Skoda запустила производство новой Skoda Octavia Более просторные, лучше связаны и более эмоционален: новый Skoda Octavia отпраздновал свою мировую премьеру в Национальной галерее в Праги 11 ноября.

Общество Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.