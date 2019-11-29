Футбол
Матч ТВ«Арсенал» опубликовал прощальное письмо Эмери
Унаи Эмери после своей отставки с поста главного тренера «Арсенала» оставил прощальное письмо, адресованное клубу, болельщикам и игрокам команды.
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Происшествия
Два человека погибли после нападения на Лондонском мосту
Политика
Глава Минэнерго Украины дал оценку переговорам с РФ по газу в Вене
Россия и Украина на переговорах по вопросам относительно газа в Вене продвинулись вперед, заявил глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель.
Армия и оружие
В США обеспокоены началом испытаний С-400 в Турции
Начало испытаний в Турции С-400 вызывает беспокойство у США, Вашингтон продолжает обсуждать с Анкарой этот вопрос, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
Хоккей
Хоккеисты «Рейнджерс» проиграли «Бостону» в матче НХЛ
Хоккеисты "Бостон Брюинз" в овертайме обыграли "Нью-Йорк Рейнджерс" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Экономика
Налог Галицкого от продажи «Магнита» потратят на казачат и водопровод
Средства, поступившие в бюджет Краснодарского края в виде налогового платежа бизнесмена Сергея Галицкого от продажи акций ритейлера «Магнит», направят на строительство казачьего кадетского корпуса и реконструкцию водопроводов.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Здоровье
В России ожидают подъем заболеваемости гриппом
Подъем заболеваемости гриппом в России по прогнозам начнется в декабре, пик придется на январь и начало февраля, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Кино
Российский хоррор «Тварь» выходит в прокат
В России 28 ноября на экраны выходит новый фильм ужасов «Тварь» режиссера Ольги Городецкой.
Общество
Обнародован законопроект о профилактике домашнего насилия
Смирнов подчеркивает, что декларируемая авторами законопроекта борьба с домашним насилием – только флаг, а его основная цель — изъятие детей из семей и передача их на воспитание гомосексуалистам, как это произошло в Америке.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал «крестного отца контрабанды» Альперина
Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды", с правом внесения залога 2,9 миллиона долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Политика
«Нафтогаз» сообщил о проблемах со взысканием долгов с Газпрома
Украинская компания «Нафтогаз» сообщила, что не может добиться взыскания компенсации с Газпрома по решению Стокгольмского арбитража.
Авто
Skoda запустила производство новой Skoda Octavia
Более просторные, лучше связаны и более эмоционален: новый Skoda Octavia отпраздновал свою мировую премьеру в Национальной галерее в Праги 11 ноября.
Футбол
Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»
Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера голландского футбольного клуба "Витесс".
Общество
Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Музыка
Певец Данко призвал отказаться от концертов Ротару в России
Авто
Около 19 тысяч машин проехали по трассе М-11 за первые сутки
Ранее News.ru писал о том, что за первый час функционирования нового участка трассы М-11 под Санкт-Петербургом им воспользовались более 400 автомобилистов.
Общество
Назван лучший по качеству жизни город России
Рейтинг российских городов по качеству жизни составили в Финансовом университете при правительстве РФ, сообщает ТАСС.
Общество
Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля
Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Экономика
Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
Авто
Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги
С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Футбол
Тедеско ответил Дзюбе на слова о войне со «Спартаком»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско выразил удовлетворение тем, что футболисты санкт-петербургского "Зенита" "горячо настроены" на предстоящий матч чемпионата России.
Культура
В Московском Кремле откроется выставка о Петре I
Новая выставка «Петр I. Коллекционер, исследователь, художник» откроется в конце ноября в Московском Кремле.
Кино