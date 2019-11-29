Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте опубликовал прощальное обращение бывшего главного тренера команды Унаи Эмери к клубу, экс-подопечным и болельщикам.

Политика РФ и Украина обсудили газовые вопросы в Вене «Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Минэнерго РФ.

Футбол Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса» Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.

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Политика Украина ввела новые правила пересечения границы в Донбассе На Украине 28 ноября вступил в силу новый порядок въезда лиц на территории самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР.

Технологии Сбой произошел в работе Twitter Пользователи со всего мира пожаловались на сбой в работе Twitter. Об этом сообщил портал Downdetector.

Общество Правительство ввело новые льготы для жителей села Со следующего года сельские жители смогут обращаться в банки за льготными кредитами для благоустройства своих домов.