Футбол
Чемпионат«Арсенал» опубликовал прощальное сообщение Эмери
Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте опубликовал прощальное обращение бывшего главного тренера команды Унаи Эмери к клубу, экс-подопечным и болельщикам.
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Эмери: «Работать в „Арсенале“ было честью. Я был страстен и предан, прилагал усилия»
Бомбардир.рувчера в 15:58
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