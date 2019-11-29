Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Арсенал» опубликовал прощальное сообщение Эмери

3 фото
Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте опубликовал прощальное обращение бывшего главного тренера команды Унаи Эмери к клубу, экс-подопечным и болельщикам.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Арсенал» опубликовал прощальное сообщение Эмери

Чемпионат15:08

Эмери обратился к болельщикам «Арсенала» после своей отставки

Матч ТВ21:16

Эмери обратился к болельщикам «Арсенала» после своей отставки

Sportbox.RU21:16

«Вы помогли мне ощутить величие «Арсенала». Прощальное письмо Эмери

Sport24.ru15:19

Пресс-служба «Арсенала» опубликовала прощальное письмо Эмери

Sport.ru16:59

Эмери: «Благодарю всех, кто помог мне понять величие „Арсенала“»

Soccer.ru15:37

Эмери: «Работать в „Арсенале“ было честью. Я был страстен и предан, прилагал усилия»

Бомбардир.ру15:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 22:47, Ашберн
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

Российская газета 22:11
Политика

Украина назвала условие рассмотрения прямых поставок газа из России

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал условие рассмотрения прямых поставок газа из России.
News.ru 15:55
Футбол

Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
REGNUM 17:51
Шоу-бизнес

Павел Прилучный высмеял разговоры о своем романе с Дарьей Мороз

Uznayvse.ru 04:51
Авто

Стартовали продажи большого кроссовера Chery Jetour X95

Под капотом большого кроссовера Jetour X95 от Chery находится 1,5-литровый мотор мощностью 156 л. с. при 230 Нм крутящего момента.
Актуальные Новости вчера в 02:02
Происшествия

В результате теракта на Лондонском мосту скончались двое человек

Вести.Ru 13:36
Происшествия

Восемь пострадавших в Доминикане россиян вылетели в Москву

В Россию из Доминиканской республики вылетели восемь туристов, пострадавших в аварии 26 ноября.
Известия 21:47
Политика

Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек сообщил, что украинская делегация совершила попытку сорвать его выступление на форуме по вопросам меньшинств в ООН, проходящем в Женеве.
Газета.Ru вчера в 19:24
Спорт

Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Российская газета вчера в 16:20
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Газета.Ru 21:38
Экономика

Сбербанк активизирует развитие исламского банкинга в РФ

Ранее со ссылкой на Ганеева сообщалось, что портфель Сбербанка в сфере исламского банкинга составляет 16 млрд. рублей, до конца года может вырасти еще на 4-5 млрд. рублей.
Интерфакс Религия 05:52
Политика

Глава ДНР прокомментировал закон о госгранице

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал закон, который устанавливает границы ДНР в пределах Донецкой области.
RT на русском 11:47
Здоровье

Министр здравоохранения посетила онкодиспансер в Уфе

Панорама (Благовещенск) 07:15
Здоровье

Всероссийская акция «против развала медицины» пройдет 30 ноября

Всероссийская акция "против развала медицины" пройдет 30 ноября в 17 регионах страны.
Эхо Москвы 07:53
Общество

Разрешение Дании на прокладку «Северного потока-2» обжаловали

Выданное властями Дании разрешение на прокладку газопровода «Северный поток - 2» в особой экономической зоне страны было обжаловано.
Наша версия 08:25
Культура

Исполнитель роли Верки Сердючки со слезами ушел с украинского шоу

Исполнитель роли Верки Сердючки Андрей Данилко со слезами покинул украинскую версию шоу «Х-Фактор», где выступал в качестве наставника для начинающих исполнителей.
Мойка78 27 ноября в 17:36
Политика

Apple анализирует политику определения границ после решения по Крыму

Корпорация Apple проводит углубленный анализ политики определения оспариваемых границ в своих приложениях, после того как компания в сервисе "Погода" обозначила Крым российским, заявила пресс-секретарь Apple Труди Мюллер агентству Рейтер.
РИА Новости 22:03
Общество

Маркировка одежды и шин станет обязательной с 1 декабря

С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию.
BFM.ru 09:20
Шоу-бизнес

Дети Филиппа Киркорова затмили недовольного сына Яны Рудковской

По традиции, в показе принимали участие дети главных ньюсмейкеров в отечественном шоу-бизнесе: наследники Татьяны Навки, Филиппа Киркорова, Евгения Плющенко.
Bimru.ru 10:03
Баскетбол

ЦСКА разгромил «Барселону» в Евролиге

В матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде играл с «Барселоной».
LiveSport.ru 16:53
Армия и оружие

Армия Сирии отразила атаку террористов в Идлибе

Коммерсантъ 22:38
Космос

Планетологи «омолодили» кольца Сатурна до 100 млн лет

Сегодня с помощью новых исследований космического аппарата Cassini планетологи «омолодили» их до 100 млн лет.
Актуальные Новости 27 ноября в 00:14
Авто

«Автомобиль года» определил тройку лучших многоцелевых авто в России

CarsWeek.ru 27 ноября в 13:17
Футбол

Стали известны слова Месси, сказанные им игрокам «Барселоны» перед ответным матчем с «Ливерпулем» в ЛЧ

На экраны выпущен документальный фильм Matchday, который рассказывает о крахе «Барселоны» в ответном матче против «Ливерпуля» (0:4) в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Матч ТВ 22:28
Армия и оружие

NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку

Американский журнал National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
RT на русском 20:15
Происшествия

Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
РБК 03:29
Хоккей

Пять очков Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Ванкувером»

Самый результативный матч в сезоне в исполнении Евгения Малкина помог его "Питтсбургу" совершить невероятный камбэк в домашнем матче против "Ванкувера" в регулярном чемпионате НХЛ.
ProstoProSport 27 ноября в 23:12
Происшествия

В Екатеринбурге зверски убили девятилетнего мальчика

Газета.Ru вчера в 09:03
Армия и оружие

Россия отправила в Сирию гигантские контейнеры с грузом

Взгляд.ру 09:29
Футбол

Карпин объяснил последние неудачи ФК «Ростов»

Rostov gazeta вчера в 23:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. Возглавляет английский клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное