Тульский "Арсенал" остался недоволен судейством в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", сообщает пресс-служба команды.

«Арсенал» остался недоволен судейством в матче с «Краснодаром»

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