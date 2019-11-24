РПЛ

Газета.RuГазета.Ru«Арсенал» остался недоволен судейством в матче с «Краснодаром»

Арсенал (Тула) — Краснодар
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
7′
Тонни Вильена
15′
Мануэл Фернандеш
Вандерсон Соуза
16′
Александр Мартынович
25′
Сергей Петров
Виктор Альварес
25′
28′
Маркус Берг
Евгений Луценко
43′
57′
Маркус Берг
Юрий Газинский
61′
Даниил Уткин
Егор Шамов
62′
67′
Тонни Вильена
Игорь Горбатенко
Александр Ломовицкий
76′
79′
Магомед-Шапи Сулейманов
Дмитрий Стоцкий
90′+3′
Иван Игнатьев
Гия Григалава
90′+5′
Тульский "Арсенал" остался недоволен судейством в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", сообщает пресс-служба команды.
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