Футбол

Первый ТульскийПервый Тульский«Арсенал» открыл счет в матче с «Уралом»

Счет игры открыла команда красно-желтых. Бауэр отдал тонкую передачу между двух защитников на Ломовицкого, Александр пробил с линии штрафной. Снаряд пошел в нижний угол, но Годзюр вытащил сложный мяч.
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СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

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В кабмине назвали преждевременными сообщения о сокращении госслужащих

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Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.
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Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
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Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч

Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
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«Игра Престолов» и «Чернобыль» получили «Эмми»

Заключительный сезон сериала «Игра престолов» получил награду телеакадемии США «Эмми».
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Коммерсантъ вчера в 22:27
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Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
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ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса

Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.
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Эксперты рассказали, на какой пробег рассчитаны современные двигатели

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Дни24 21 сентября в 12:31
Авто

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Команда Зеленского хочет подписать новый «Будапештский меморандум»

Команда президента Украины Владимира Зеленского хочет добиться подписания нового международного договора, в котором ведущие страны мира обязуются гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины.
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РБК 21 сентября в 14:18
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В РУСАДА заявили о полном соответствии кодексу WADA

На прошлой неделе немецкий журналист, сотрудник телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей кодексу WADA.
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Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
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Росстат назвал средний возраст невест в России

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Роман Шишкин: «То, что происходит в „Спартаке“, творилось из года в год, даже в мое время»

В «Спартаке» долгое время было так, за исключением чемпионского года с Каррерой.
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Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

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Газета.Ru 05:16
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