«Арсенал» и «Урал» не выявили сильнейшего в матче 10-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:1. По разу отличились Роберт Бауэр и Рафал Аугустыняк.

«Арсенал» и «Урал» не выявили победителя

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