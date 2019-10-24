Футбол
Чемпионат«Арсенал» победил «Виторию», Пепе забил два гола со штрафного: кто он
Пепе закончил прошлый сезон в пятёрке лучших во Франции по обоим показателям: количеству обводок за 90 минут (2,7) и ударов за 90 минут (3,1). Отсюда такая высокая результативность, но не будем забывать и о девяти реализованных пенальти: всё-таки с игры у Пепе 13 голов и 11 голевых пасов в 38 матчах.
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По факту расстрела солдат в Забайкалье возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об убийстве после трагедии в Забайкалье.
Экономика
Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии
Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
Политика
Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии
Происшествия
В Татарстане женщину укололи на улице шприцем с наркотиком
В Татарстане задержали 39-летнего мужчину, предположительно вколовшего местной жительнице наркотик, сообщается на сайте МВД по республике.
Политика
В Киеве заявили о неизбежности прокачки российского газа через Украину
Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что российская компания "Газпром" не может полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины из-за своих контрактных обязательств.
Кино
Петров уличил сценариста фильма «Текст» Глуховского в лицемерии
24 октября в кинотеатрах России выходит в прокат фильм «Текст» Клима Шипенко. Это первая экранизация книги Дмитрия Глуховского «Метро 2033».
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Технологии
Mail.Ru Group запустит суперприложение на базе «ВКонтакте»
Mail.Ru Group планирует запустить суперприложение на базе «ВКонтакте», пишет РБК.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли откровенно рассказала об удалении груди
Анджелина Джоли откровенно рассказала об удалении груди.
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте в Амстердаме акций «дочки» «Газпрома»
Компания South Stream Transport, офис которой располагается в Амстердаме, изначально создавалась для планирования и строительства морского газопровода «Южный поток».
Происшествия
Фигуранта «московского» дела Самариддина Раджабова заподозрили в угрозе применения насилия к четырем полицейским
С.Бадамшин добавил, что Раджабов вину не признает и в настоящий момент знакомится с материалами уголовного дела.
Футбол
Александр Зинченко пропустит четыре-пять недель
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
Общество
Марию Бутину освободили из американской тюрьмы
Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Гаджеты
GeForce GTX 1660 Super поражает производительностью в первых тестах
Видеокарта GeForce GTX 1660 Super будет представлена 29 октября. Она будет полностью копировать GTX 1660 за исключением памяти.
Происшествия
На Украине застрелили свидетеля по делу убитого депутата Госдумы
В результате перестрелки в Харькове погиб Владимир Борох, свидетель по делу об убийстве в Киеве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова.
Армия и оружие
Главы Генштабов России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
24 октября заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что договорённости между Россией и Турцией по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии выполняются в соответствии с принятым меморандумом.
Происшествия
Подозреваемый в утечке данных клиентов банков получил 40 тысяч рублей
«Предварительным расследованием установлено, что Бутурлакин, работая в должности старшего руководителя ООО «Национальная служба взысканий», из корыстной заинтересованности 17 октября 2019 года осуществил передачу через интернет третьим лицам указанных сведений, получив в качестве вознаграждения 40 тыс. рублей», — цитирует его ТАСС.
Происшествия
Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей
Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк особенно поддерживают россияне с онкологией
Анастасию Заворотнюк особенно поддерживают россияне, у которых медики диагностировали онкологию.
Экономика
90 лет со дня краха Уолл-стрит и начала Великой депрессии
"Черный четверг" стал началом мирового экономического кризиса (1929–1933), получившего название Великая депрессия.
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой в бикини восхитила стройной фигурой
18-летняя дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, может затмить свою маму красотой.
Гаджеты
Intel вдвое снизила цены на HEDT-процессоры Core 9-го поколения
В начале месяца компания Intel снизила цену на 18-ядерный процессор Core i9-10980XE, который стоит сейчас 979 долларов (более 62 тысяч рублей).