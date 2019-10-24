Футбол
Чемпионат«Арсенал» победил «Виторию», Пепе забил два гола со штрафного: кто он
Пепе закончил прошлый сезон в пятёрке лучших во Франции по обоим показателям: количеству обводок за 90 минут (2,7) и ударов за 90 минут (3,1). Отсюда такая высокая результативность, но не будем забывать и о девяти реализованных пенальти: всё-таки с игры у Пепе 13 голов и 11 голевых пасов в 38 матчах.
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«Арсенал» победил «Виторию» в матче ЛЕ благодаря дублю Пепе в концовке встречи
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