РПЛ
Bookmaker-ratings.ru«Арсенал» показал фото из раздевалки после победы над «Спартаком»
Пресс-служба тульского «Арсенала» опубликовала фото из раздевалки команды после победы над московским «Спартаком» в матче 15-го тура РПЛ. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил форвард "Арсенала" Евгений Луценко.
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Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
РИА Новости 14:42
Политика
Аваков опасался адвоката Трампа Джулиани, сообщила экс-посол
Бывший посол США на Украине Мари Йованович заявила, что глава украинского МВД Арсен Аваков с опаской относился к действиям адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:50
Политика
Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем
Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:55
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «ВКонтакте», следует из данных сайта Downdetector.
Коммерсантъ 09:35
Политика
США официально заявили о выходе из Парижского соглашения
США инициировали процедуру выхода из Парижского соглашения по климату, заявил 4 ноября госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.
REGNUM 17:06
Политика
Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:46
Культура
Путин поздравил с юбилеем Александра Градского
Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.
РЕН ТВ вчера в 02:48
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Сегодня Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери, обратившись к поклонникам и журналистам в социальных сетях.
7Дней.ру 13:12
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Экономика
Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС
Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.
РБК 16:00
Общество
Главу McDonald’s уволили за любовную связь с сотрудницей компании
Хотя 52-летний Истербрук разведен, а любовная связь была по обоюдному согласию, топ-менеджер нарушил корпоративные правила, запрещающие романы между работниками корпорации, сообщает The Wall Street Journal.
РБК вчера в 17:23
Наука
Польза каннабиса при психических расстройствах признана мифом
Австралийские ученые подтвердили опасения относительно опасности каннабиса, как средства для лечения психических расстройств.
МедиаПоток 02 ноября в 07:08
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«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru вчера в 15:54
Политика
«Невообразимо!»: как визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя
В Будапеште на этой неделе состоялась встреча президента России Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
ТК Звезда вчера в 10:45
Интернет
Компания Facebook обновила логотип
Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет, передает Business Insider.
Коммерсантъ 17:18
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер вчера в 03:32
Наука
Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией
ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.
Вечерняя Москва 07:13
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Происшествия
Мужчину на костылях сбил автомобиль в Южно-Сахалинске
ДТП произошло сегодня, 4 ноября, около 10 часов вечера в Южно-Сахалинске.
АСТВ 06:58
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Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru 05:29
Происшествия
Вертолет президента Боливии совершил экстренную посадку
Вертолет, на борту которого находился президент Боливии Эво Моралес, совершил в понедельник экстренную посадку.
ТАСС 15:37
Политика
МВФ не хочет давать деньги Зеленскому
В МВФ считают, что финансовую помощь вновь разворуют и президент Украины Владимир Зеленский не сможет вернуть деньги.
Свободная Пресса 02 ноября в 13:35
Общество
Гороскоп на 4 ноября: звезды рассказали, что возбуждает Скорпионов
В личной жизни звезды советуют осознать свои ошибки и попробовать их исправить.
Primpress.ru вчера в 19:43
Происшествия
В Нижнем Новгороде жестоко убита беременная женщина
Российская газета 08:28
Космос
Ученые создают надувной бублик для полета на край Солнечной системы
Ученые из Самары разрабатывают космический солнечный парусник, который обгонит скоростные зонды и сможет добраться до самых удаленных уголков космоса.
Рамблер 31 октября в 19:02
Энергетика
«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости 15:20