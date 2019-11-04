Пресс-служба тульского «Арсенала» опубликовала фото из раздевалки команды после победы над московским «Спартаком» в матче 15-го тура РПЛ. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил форвард "Арсенала" Евгений Луценко.

«Арсенал» показал фото из раздевалки после победы над «Спартаком»

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