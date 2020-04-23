Коронавирус
Спорт71«Арсенал» получит денежную выплату от УЕФА
ИА "Тульские новости" в своем материале сообщило, что Тульский «Арсенал» может получить выплату от Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) за участие игроков команды в отборочных матчах чемпионата Европы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
УЕФА выплатит 70 млн евро клубам за участие игроков в квалификации Евро-2020
Спорт БИЗНЕС Online09:10
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
Армия и оружие
Глава МВД Ливии обвинил ЧВК Вагнера в применении химического оружия
Глава МВД созданного при поддержке ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага обвинил бойцов российской ЧВК Вагнера в применении химического оружия на территории страны, сообщает агентство Anadolu.
РБК 08:05
Здоровье
Коронавирус выявлен у 43 медработников в Калининградской области
Как сообщалось, в Калининградской области по состоянию на 23 апреля выявлено 163 случая заражения (45 человека выздоровели), один умер, обследовано на COVID-19 12 тыс. 655 человек, из них остаются под медицинским наблюдением 1 тыс. 236 человека.
Интерфакс - Россия 11:11
Общество
Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве
Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском 11:23
Общество
ВОЗ оценила принятые в России меры по борьбе с коронавирусом
В ВОЗ считают, что российские власти ввели в стране эффективные ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 10:39
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Общество
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах.
РИА Новости 06:02
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Общество
Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится
Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
Интерфакс 10:37
Здоровье
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости вчера в 06:14
Здоровье
В НИИ Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса
Ка уже рассказывала "РГ", Склиф также принимает участие в тестировании методики лечения пациентов с коронавирусом с помощью переливания плазмы крови доноров, уже переболевших COVID-19.
Российская газета 02:48
Политика
Захарова назвала число вернувшихся в Россию из США школьников
МИД установил имена 42 российских школьников, приехавших в США по различным учебным программам, из них восемь человек вернулись в Россию.
РБК 11:37
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 03:56
Политика
Путин призвал банки избегать абстрактных обещаний
Помощь гражданам в сфере кредитования должна быть оказана вовремя, абстрактные обещания здесь никому не нужны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.
РИА Новости 07:43
Наука
Ученые рассказали, как прожить дольше с помощью кофе
Шведские ученые рассказали, как лучше пить кофе, чтобы прожить дольше.
ToDay News Ufa 08:56
Биатлон
Владимира Драчева пытаются лишить биатлонного правления
Господин Драчев добавил, что «очень сильно удивлен, потому что надо работать, а не конференции проводить»: «Буду спрашивать, в чем дело, видимо, кто-то внутри правления провел свое правление».
Коммерсантъ 07:11
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
Происшествия
Бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека задержали в Петербурге
Как сообщает «Фонтанка» пока что оба жителя Петербурга юридически находятся в статусе свидетелей по уголовному делу, в материалах которого «собраны эпизоды вымогательства по отношению к коммерсантам под предлогам решения вопросов с правоохранительными органами».
Московский Комсомолец 03:24
Футбол
РПЛ могут возобновить без зрителей 21 июня
Вероятнее всего, матчи пройдут без зрителей, но на тех стадионах, которые были изначально предусмотрены в календаре.
Бомбардир.ру 10:35
Происшествия
В Кемеровской области загорелось село
Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
Lenta.ru вчера в 14:26
Общество
Собянин не считает, что Москва вышла на плато по коронавирусу
РИА Новости 11:23
Футбол
УЕФА разработал два варианта возобновления сезона после пандемии
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает два сценария возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции.
РБК 11:07
Гаджеты
Bloomberg: Apple выпустит Mac с собственным процессором в 2021 году
Американская корпорация Apple планирует выпустить Mac с собственным процессором ARM, который заменит процессор от Intel в 2021 году.
Коммерсантъ 10:31
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Армия и оружие
Сторожевой корабль «Ладный» возвращается в строй
После модернизации "Ладный" вновь войдет в 30-ю дивизию надводных кораблей ЧФ.
Политическая Экспертиза вчера в 04:51
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Общество
Китай закрыл въезд в Харбин из-за второй вспышки коронавируса
Сегодня власти Китая заблокировали въезд в город Харбин - он находится в провинции Хэйлунцзян, которая граничит сразу с тремя российскими регионами.
РЕН ТВ 02:45