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Биатлон Владимира Драчева пытаются лишить биатлонного правления Господин Драчев добавил, что «очень сильно удивлен, потому что надо работать, а не конференции проводить»: «Буду спрашивать, в чем дело, видимо, кто-то внутри правления провел свое правление». 1

Происшествия Бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека задержали в Петербурге Как сообщает «Фонтанка» пока что оба жителя Петербурга юридически находятся в статусе свидетелей по уголовному делу, в материалах которого «собраны эпизоды вымогательства по отношению к коммерсантам под предлогам решения вопросов с правоохранительными органами». 424

Футбол РПЛ могут возобновить без зрителей 21 июня Вероятнее всего, матчи пройдут без зрителей, но на тех стадионах, которые были изначально предусмотрены в календаре.

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