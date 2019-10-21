Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Арсенал»

Шеффилд Юнайтед — Арсенал
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Брэмолл Лейн»
Джон Флек
15′
Лис Муссе
30′
35′
Букайо Сака
Джек О'Коннелл
39′
46′
Джо Уиллок
Дани Себальос
Лис Муссе
Билли Шарп
56′
Дэвид Макголдрик
66′
67′
Сеад Колашинац
69′
Гранит Джака
Александр Ляказетт
Дин Хендерсон
75′
78′
Николас Пепе
Габриэл Мартинелли
Дэвид Макголдрик
Люк Фримэн
78′
Оливер Норвуд
Оливер Макберни
85′
86′
Сократис Папастатопулос
90′+4′
Кэлум Чемберс
"Арсенал" не смог обыграть "Шеффилд Юнайтед" в рамках 9-го тура АПЛ. "Арсенал" расположился на 5 месте (15 очков), а "Шеффилд Юнайтед" занимает 9 позицию (12 пунктов).
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