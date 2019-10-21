Лондонский «Арсенал» в гостях с минимальным счетом проиграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 9-го тура чемпионата Англии. Уже на 30-й минуте матча ворота Бернда Лено поразил французский форвард Ли Муссе.

«Арсенал» потерпел поражение в матче с «Шеффилд Юнайтед»

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