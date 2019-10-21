Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Арсенал» потерпел поражение в матче с «Шеффилд Юнайтед»

Шеффилд Юнайтед — Арсенал
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Брэмолл Лейн»
Джон Флек
15′
Лис Муссе
30′
35′
Букайо Сака
Джек О'Коннелл
39′
46′
Джо Уиллок
Дани Себальос
Лис Муссе
Билли Шарп
56′
Дэвид Макголдрик
66′
67′
Сеад Колашинац
69′
Гранит Джака
Александр Ляказетт
Дин Хендерсон
75′
78′
Николас Пепе
Габриэл Мартинелли
Дэвид Макголдрик
Люк Фримэн
78′
Оливер Норвуд
Оливер Макберни
85′
86′
Сократис Папастатопулос
90′+4′
Кэлум Чемберс
Лондонский «Арсенал» в гостях с минимальным счетом проиграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 9-го тура чемпионата Англии. Уже на 30-й минуте матча ворота Бернда Лено поразил французский форвард Ли Муссе.
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