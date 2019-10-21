«Шеффилд Юнайтед» в 9-м туре чемпионата Англии сенсационно дома победил «Арсенал» — 1:0. На 30-й минуте отличился Лис Муссе. «Канониры» прервали серию из пяти встреч без поражений. «Арсенал» с 15 очками остался на пятом месте в турнирной таблице.

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Армия и оружие Помпео заявил о готовности США начать военные действия против Турции США готовы к военным действиям против Турции в случае необходимости, сказал госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу CNBC.

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