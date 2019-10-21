Лондонский "Арсенал" проиграл "Шеффилд Юнайтед" в матче девятого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в Шеффилде, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Ли Муссе.

Шоу-бизнес Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.

Происшествия На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.

Общество Астрологи поделились, какая судьба ждёт представителей знаков Зодиака Гороскоп на неделю 21 - 27 октября 2019 представил Информинг, сообщает РИА VladNews. Овен Овнов на этой неделе ждут важные дела.

Шоу-бизнес Внук Пугачевой стал выпускником элитного британского вуза Кристина Орбакайте долго скрывала, в каком высшем заведении учится ее средний сын, но журналистам «Комсомольской правды» все-таки удалось узнать название заведения.

Общество Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).

Армия и оружие NYT узнала о планах Трампа оставить 200 военных США на востоке Сирии Президент США Дональд Трамп склоняется в пользу нового плана Пентагона о сохранении небольшого контингента американских войск в Восточной Сирии, численностью около 200 человек, для борьбы с «Исламским государством» (террористическая группировка, запрещенная в России).

Политика Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.

Происшествия Потерпевшими из-за прорыва дамбы под Красноярском признаны 29 человек Потерпевшими по уголовному делу о прорыве дамбы вблизи Красноярска признаны 29 человек.

Экономика Россия предложит доплачивать за перевозку грузов через Севморпуть Как отмечает Bloomberg, сейчас перевозка грузов через Арктику обходится более чем на треть (на 36%) дороже, чем их транспортировка через Суэцкий канал.

Экономика Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, на самом деле свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.

Культура Южноуралец поразил жюри шоу «Танцы» и прошел кастинг Алексей Акулов подготовил весьма оригинальное выступление для популярного шоу «Танцы» – он двигался на сцене под звуки, которые сам же и издавал.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Политика МИД Германии выступил против признания Голодомора геноцидом Как ранее писал News.ru, в декабре 2018 года на заседании Палаты представителей Конгресса США было принято решение признать голод в 1932–1933 годах на Украине «геноцидом украинского народа».

Экономика Минфин предложил повысить минимальную цену на водку Ранее Союз производителей алкогольной продукции предложил Минфину повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку до 233 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.

Политика Путин назначил нового главу СПЧ взамен Федотова Секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева назначили новым главой президентского Совета по правам человека, соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Шоу-бизнес Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.

Армия и оружие Минобороны РФ опровергло сообщения СМИ о сбое в пуске «Калибров» Министерство обороны Российской Федерации прокомментировало публикации ряда СМИ о том, что в ходе ракетных учений «Гром-2019» крылатые ракеты «Калибр» запустились якобы не с первого раза.

Хоккей Тренер «Амура» объяснил угрозу сжечь машину судье эмоциями Встреча завершилась разгромным поражением «Амура» со счётом 1:5. Позже тренер команды заявил, что он просто пошутил.

Общество Мурманский лидер единороссов извинилась за фото с красной икрой Глава регионального совета сторонников «Единой России» в Мурманской области Юлия Величко, получив десятки возмущённых комментариев за фото с банками красной икры, поспешила свести скандал к нулю и публично извинилась перед людьми.

Происшествия Украинцы рассказали об избиениях за мову в Польше Украинские гастарбайтеры ежедневно сталкиваются с насилием в Польше, их избивают, пытаются не платить и оскорбляют.

Авто Россияне смогут поменять старый транспондер на новый с большой скидкой Если автомобилист или владелец мотоцикла захочет сдать свой старый транспондер T-pass или карту T-card, то новую модель устройства он сможет купить со скидкой в 30%.

Политика Эрдоган и Путин намерены обсудить военную операцию Турции в Сирии Эрдоган напомнил, что начатая операция "Источник мира" после договоренностей заключенных с президентом США Дональдом Трампом была приостановлена на 120 часов.