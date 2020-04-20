Коронавирус
Soccer.ru«Арсенал» сократил зарплаты футболистам и тренерам на 12,5%
Лондонский "Арсенал" договорился о сокращении зарплат игрокам и тренерам из-за пандемии коронавируса. Зарплата футболистов и тренеров "Арсенала" снизится на 12,5%.
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Игроки и тренерский штаб «Арсенала» согласились понизить зарплату на 12,5 процента
Спорт-Экспрессвчера в 13:10
Автоматически обработано 7157 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
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Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские
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Трамп и Джонсон обсудили восстановление мировой экономики
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Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 07:43
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
Общество
Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена
Известный отечественный астролог Василиса Володина в недавнем интервью ведущей Арине Шараповой рассказала о том, какие по сложности временные периоды предстоит пережить россиянам в текущем году.
OAnews 11:37
Общество
В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
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Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Киберспорт
Игра World of Tanks отмечает свой 10-летний юбилей
Одно из самых популярных игровых приложений World of Tanks отмечает завтра, 22 апреля, свой юбилей.
Актуальные Новости 11:59
Кино
Чедвик Боузман может лишиться роли Черной Пантеры
Ваканду может ждать государственный переворот: Чедвик Боузман может лишиться роли короля вымышленного государства Т’Чаллы.
Культуромания вчера в 16:39
Экономика
Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики
Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
Газета.Ru 13:36
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Экономика
Герман Греф допускает, что «вирусный кризис» продлится не меньше года
Глава Сбербанка считает вполне реалистичным, что кризис может продлиться год и два – в случае, если не будет изобретена вакцина и найдено действенное лекарство от смертоносной заразы.
Expert.ru 11:32
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Религия
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин
В 2013 году Агейкина назначили настоятелем столичного Богоявленского Елоховского кафедрального собора, с 2017-го он также был заместителем руководителя Административного секретариата Московской патриархии.
РИА Новости 09:15
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Общество
Глава Подмосковья оценил соблюдение режима самоизоляции в регионе
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что, согласно статистике, абсолютное большинство жителей Подмосковья соблюдают режим самоизоляции.
RT на русском 14:08
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Тимофей Мозгов: «Чемпионский перстень храню в банковской ячейке»
Петербургский дневник 07:00
Экономика
Банк России обновил правила наличных расчетов
С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга 10:38
Происшествия
Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков
Как сообщили в СК, некий блогер как минимум дважды - 27 марта и 6 апреля - присоединялся к онлайн-урокам, проводившимся для петербургских школьников, и фактически срывал учебный процесс: хамил, вел себя вызывающе, не давал педагогам вести уроки.
Российская газета 12:28
Экономика
Греф выступил против налога на проценты по вкладам
С предложением обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб. выступил президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
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Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Здоровье
Врач предупредил о тяжелых последствиях для сердца из-за коронавируса
У пациентов с тяжелым течением COVID-19 часто поражается мышца сердца, заявил главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Сергей Бойцов в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 09:42
Здоровье
Коронавирус выявлен у пациентов и медиков онкодиспансера Белгорода
Национальная служба новостей 12:21
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель
Цена июньских фьючерсов нефти Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась ниже $25 за баррель.
Ведомости 02:49
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
Вести.Ru вчера в 23:55
Кино
Сиквел «Венома» получил подзаголовок и переехал на 2021 год
Sony Pictures перенесла релиз сиквела «Венома» — теперь лента выйдет не в октябре 2020-го, а 25 июня 2021 года.
Игромания.ру 13:36