Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ru«Арсенал» сократил зарплаты футболистам и тренерам на 12,5%

Лондонский "Арсенал" договорился о сокращении зарплат игрокам и тренерам из-за пандемии коронавируса. Зарплата футболистов и тренеров "Арсенала" снизится на 12,5%.
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«Арсенал» сократит зарплату футболистам и тренерам на 12,5%

Матч ТВвчера в 13:52

Лондонский «Арсенал» объявил о сокращении зарплат своим футболистам

Советский спортвчера в 13:37

«Арсенал» сократил зарплаты игрокам и тренерам на 12,5%

Чемпионатвчера в 13:25

«Арсенал» договорился с игроками и тренерами о сокращении зарплат на 12,5%

Sports.ruвчера в 13:26

Игроки и тренерский штаб «Арсенала» согласились понизить зарплату на 12,5 процента

Спорт-Экспрессвчера в 13:10

Футболисты и тренер «Арсенала» согласились на понижение зарплаты на 12,5%

РИА Новостивчера в 13:03

Игрокам и тренерам лондонского «Арсенала» сократили зарплату на 12,5%

Sport24.ruвчера в 12:53
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Автоматически обработано 7157 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
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Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

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Политика

Трамп и Джонсон обсудили восстановление мировой экономики

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили по телефону вопросы восстановления мировой экономики в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
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Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 07:43
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Экономика

В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

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Коммерсантъ вчера в 15:39
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Общество

Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена

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Общество

В Кремле прокомментировали виртуальные митинги

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RT на русском 05:52
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Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
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Киберспорт

Игра World of Tanks отмечает свой 10-летний юбилей

Одно из самых популярных игровых приложений World of Tanks отмечает завтра, 22 апреля, свой юбилей.
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Чедвик Боузман может лишиться роли Черной Пантеры

Ваканду может ждать государственный переворот: Чедвик Боузман может лишиться роли короля вымышленного государства Т’Чаллы.
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Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики

Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
Газета.Ru 13:36
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
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Экономика

Герман Греф допускает, что «вирусный кризис» продлится не меньше года

Глава Сбербанка считает вполне реалистичным, что кризис может продлиться год и два – в случае, если не будет изобретена вакцина и найдено действенное лекарство от смертоносной заразы.
Expert.ru 11:32
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Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
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Происшествия

Тела двоих школьников нашли в подъезде московской многоэтажки

Вести.Ru 10:18
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Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин

В 2013 году Агейкина назначили настоятелем столичного Богоявленского Елоховского кафедрального собора, с 2017-го он также был заместителем руководителя Административного секретариата Московской патриархии.
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Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

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Общество

Глава Подмосковья оценил соблюдение режима самоизоляции в регионе

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В США допустили «повреждение» российского Т-14 «Армата» в Сирии

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Банк России обновил правила наличных расчетов

С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
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Греф выступил против налога на проценты по вкладам

С предложением обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб. выступил президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
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Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
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Врач предупредил о тяжелых последствиях для сердца из-за коронавируса

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Коронавирус выявлен у пациентов и медиков онкодиспансера Белгорода

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Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель

Цена июньских фьючерсов нефти Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась ниже $25 за баррель.
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США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

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Кино

Сиквел «Венома» получил подзаголовок и переехал на 2021 год

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