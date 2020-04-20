Лондонский "Арсенал" договорился о сокращении зарплат игрокам и тренерам из-за пандемии коронавируса. Зарплата футболистов и тренеров "Арсенала" снизится на 12,5%.

«Арсенал» сократил зарплаты футболистам и тренерам на 12,5%

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