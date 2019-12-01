Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Норвичем» (2:2) в выездном матче 14-го тура чемпионата Англии. Счет в матче на 21-й минуте открыли хозяева. Маклин из центрального круга сделал передачу вперёд на Пукки.

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