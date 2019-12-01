Футбол
LiveSport.ru«Арсенал» сыграл вничью с «Норвичем», Обамеянг оформил дубль
Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Норвичем» (2:2) в выездном матче 14-го тура чемпионата Англии. Счет в матче на 21-й минуте открыли хозяева. Маклин из центрального круга сделал передачу вперёд на Пукки.
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Купе-кроссовер Geely и Volvo засняли «живьем». Плюс фото салона
Космос
«Хаббл» заснял пару взаимодействующих галактик
Источник изображения: ESA / Hubble & NASA, K. Larson et al.; CC BY 4.0 Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало новое изображение, полученное космическим телескопом "Хаббл".
Общество
Le Monde заявила о победе России над алкоголизмом
Французская газета Le Monde отметила значительное снижение уровня потребления алкоголя в России.
Общество
Синоптики сообщили об ухудшении погоды в Башкортостане
В отдельных районах синоптики прогнозируют гололед. На следующий день местами в республике пойдет снег.
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На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка
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Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24
Число погибших при аварии туристического автобуса в тунисской провинции Джендуба возросло до 24 человек, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте
Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Здоровье
Эксперт рассказал о третьем хронотипе сна, помимо сов и жаворонков
Врач-сомнолог и руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин рассказал о том, что помимо сов и жаворонков есть еще третий тип людей.
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Леонид Слуцкий покинул «Витесс»
Известный российский тренер Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера голландского «Витесса».
Авто
Skoda рассказала о новинках для РФ в 2020 году
Компания Skoda сообщила о своих новинках, подготовленных для рынка РФ на 2020 год.
Общество
Премьер Грузии участвовал в открытии трубопровода TANAP в Турции
В пресс-службе правительства Грузии особый акцент делают на участии премьера в таком крупном мероприятии и на уважительном отношении к нему лидеров соседних государств, в противовес грузинской оппозиции, которая проводит в стране акции с целью смены нынешней власти.
Футбол
Тренер «Спартака» остался недоволен судейством в матче РПЛ с «Зенитом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско подверг критике работу арбитров в матче его команды с санкт-петербургским "Зенитом" в 18-м туре Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ).
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Участница шоу «План Б» Маргарита Гаврилова: «Выбор Тимура может быть абсолютно непредсказуемым»
Происшествия
В Киеве обстреляли автомобиль депутата с ребенком
Политика
Пушилин прокомментировал принятый в ДНР закон о госгранице
Закон о государственной границе самопровозглашенной Донецкой народной республики не является новшеством, сам документ не противоречит минским соглашениям, заявил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.
Футбол
«Рома» обыграла «Верону» и вышла на четвертое место в серии А
«Верона» на своем поле уступила «Роме» в матче 14-го тура чемпионата Италии.
Армия и оружие
Аппарат Совбеза ежегодно мониторит вопросы военной «социалки»
Решение вопросов социально-экономического и правового положения военнослужащих очень важно с точки зрения успешного развития Вооруженных сил РФ, поэтому аппарат Совета безопасности России ведет ежегодный мониторинг выполнения задач в этой сфере, заявил заместитель секретаря Совбеза Михаил Попов.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Автоспорт
Ferrari оштрафована на 50 тысяч евро
После длительного разбирательства стюарды Гран При Абу-Даби приняли решение оштрафовать команду Ferrari.
Политика
В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России
Единой позиции по поводу России у европейских стран нет, заявил новый верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Хоккей
Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком
Армия и оружие
Пять самых грозных российских самолетов назвали в США
Общество
Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии
Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник.
Экономика
Плательщиков ЕНВД и ПСН призвали менять систему налогообложения
Плательщикам ЕНВД и ПСН, реализующим маркированную продукцию, рекомендовали своевременно переходить на применение других режимов налогообложения.