Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ru«Арсенал» сыграл вничью с «Норвичем», Обамеянг оформил дубль

Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Норвичем» (2:2) в выездном матче 14-го тура чемпионата Англии. Счет в матче на 21-й минуте открыли хозяева. Маклин из центрального круга сделал передачу вперёд на Пукки.
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