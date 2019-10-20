Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Арсенал» сыграл вничью с «Сочи», Джанаев отразил два пенальти

Арсенал (Тула) — Сочи
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
1′
Антон Заболотный
6′
Андрей Мостовой
Евгений Луценко
31′
42′
Федор Кудряшов
Роберт Бауэр
42′
Александр Ломовицкий
43′
45′+1′
Никита Калугин
Эванс Кангва
57′
Максим Беляев
60′
63′
Иван Миладинович
64′
Федор Кудряшов
67′
Никита Бурмистров
68′
Антон Заболотный
Эльмир Набиуллин
Эванс Кангва
Даниил Лесовой
69′
77′
Ибрагим Цаллагов
Дмитрий Полоз
Евгений Луценко
Александру Тудорие
80′
83′
Никита Бурмистров
Тимофей Маргасов
Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Сочи" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счетом 1:1. Андрей Мостовой вывел гостей вперед на 6-й минуте, Александр Ломовицкий восстановил равновесие на 43-й, реализовав пенальти.
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