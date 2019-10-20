Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Сочи" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счетом 1:1. Андрей Мостовой вывел гостей вперед на 6-й минуте, Александр Ломовицкий восстановил равновесие на 43-й, реализовав пенальти.

«Арсенал» сыграл вничью с «Сочи», Джанаев отразил два пенальти

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