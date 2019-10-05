Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Арсенал» упустил победу над «Кристал Пэлас»

Арсенал — Кристал Пэлас
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
Сократис Папастатопулос
7′
Давид Луиз
9′
32′
Лука Миливоевич
Кэлум Чемберс
51′
52′
Джордан Айю
Гранит Джака
Букайо Сака
61′
Киран Тирни
Сеад Колашинац
75′
81′
Джордан Айю
Кристиан Бентеке
90′+4′
Шейху Куяте
Джеймс Маккарти
Маттео Гендузи
90′+7′
В последнем туре проиграли обе лондонские команды. Но если неудачу «Кристал Пэлас» в матче против «Манчестер Сити» (0:2) ещё можно понять, то поражение «Арсенала» от «Шеффилд Юнайтед» при скучнейшей игре смотрится дико.
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