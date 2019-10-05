Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Арсенал» упустил победу над «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии

Арсенал — Кристал Пэлас
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
Сократис Папастатопулос
7′
Давид Луиз
9′
32′
Лука Миливоевич
Кэлум Чемберс
51′
52′
Джордан Айю
Гранит Джака
Букайо Сака
61′
Киран Тирни
Сеад Колашинац
75′
81′
Джордан Айю
Кристиан Бентеке
90′+4′
Шейху Куяте
Джеймс Маккарти
Маттео Гендузи
90′+7′
"Арсенал" сыграл вничью с "Кристал Пэлас" в лондонском дерби в рамках десятого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая на домашней арене "канониров", завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Сократис Папастатопулос и Давид Луис. У гостей мячи забили Лука Миливоевич и Джордан Айю.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Арсенал» упустил победу над «Кристал Пэласом»

LiveSport.ru15:02

Где смотреть трансляцию матча «Арсенал» − «Кристал Пэлас» 27 октября

Metaratingsвчера в 15:30

«Арсенал» не выиграл в двух последних матчах АПЛ, в которых вел в 2 мяча. До этого было 49 побед

Sports.ru14:53

«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: столичное дерби

Все про Спорт рувчера в 14:25

Пенальти после VAR — в обзоре матча «Арсенал» — «Кристал Пэлас»

Чемпионат17:32

«Арсенал» не смог обыграть «Кристал Пэлас»

Спорт-Экспресс14:28

«Арсенал», ведя 2:0, сыграл вничью с «Кристал Пэлас». Гол Сократиса в концовке был отменен

Sport24.ru14:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:47, Ашберн
Общество

Вопрос дня: куда делись трупы старателей?

В результате вода затопила два общежития, в которых жили старатели.
Новые Известия 07:31
Политика

Посол России в США: Вашингтон и Москва «обречены» на сотрудничество

В интервью Первому каналу посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений.
Московский Комсомолец 18:33
Политика

США отказали России в передаче осужденного на 20 лет летчика Ярошенко

Американские власти отказали России в передаче летчика Константина Ярошенко, которого приговорили в США к 20 годам тюрьмы.
РБК 18:36
Политика

Посол России призвал к осторожности россиян в США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов настоятельно рекомендовал направляющимся в США россиянам проявлять бдительность, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:57
Общество

В РПЦ назвали главную цель публикаций об избиении священником жены

Публикации об избиении рязанским священником супруги связаны с желанием феминисток «отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам».
Lenta.ru 15:01
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Политика

Пропавшие в Сирии россиянки записали обращения с просьбой о помощи

РБК вчера в 16:48
Кино

Киностудии выдвинули актеров-претендентов на премию «Оскар»

Студия Sony в качестве претендента на «Оскар» выдвинула Леонардо Ди Каприо за главную роль в фильме «Однажды в Голливуде».
Городской репортер 24 октября в 05:49
Армия и оружие

Россия установила в Арктике гиперзвуковой радар

Российская газета 25 октября в 08:12
Армия и оружие

Минобороны поспорило с Трампом о роли России в уничтожении лидера ИГ

27 октября президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади силами американских специальных операций в Идлибе.
РБК 11:16
Армия и оружие

Недостатки Patriot предложили замаскировать российским методом

Обозреватель ТАСС Виктор Литовкин пояснил, что комплекс противоракетной обороны нуждается в подобии российских зенитных ракетно-пушечных комплексах "Панцирь С-1".
РЕН ТВ 18:35
Здоровье

Медики раскрыли способы «перезагрузки» печени

Медики представили вниманию способы «перезагрузки» печени. Одним из важных условий является отказ от пагубных привычек.
Актуальные Новости 13:16
Политика

Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД

Опасность прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.
РБК 18:44
Футбол

Бакаев признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — «Спартак»

RT на русском 11:35
Футбол

Гвардиола: «Мы неважно сыграли в первом тайме»

Soccer.ru вчера в 10:28
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову

Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда 10:49
Армия и оружие

Заявлениям Трампа о ликвидации аль-Багдади в Сирии не верят даже сами американцы в соцсетях

Многие Telegram-каналы дали свою оценку заявлениям президента США Дональда Трампа о "ликвидации" лидера запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ1.
Народные новости 18:20
Киберспорт

TNC побеждает Gambit в гранд-финале. Итоги ESL One Hamburg 2019

Dota2.ru 17:37
Политика

Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на позиции в зоне разведения сил в Донбассе и пообщался с националистами.
РИА Новости вчера в 09:27
Наука

Онколог усомнился в открытии французами способа борьбы с раком

Врач-онколог подверг сомнению недавнее открытие французских ученых, которое выдвинуто как новый способ борьбы с раком и старением.
Невские Новости 12:46
Политика

Сорос определил кандидата на пост президента США

Миллиардер Джордж Сорос считает, что сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен наиболее подходит для работы президентом США.
Pravda.Ru вчера в 04:30
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Шоу-бизнес

Малахов оправдался перед Ольгой Серябкиной за скандальный эфир

Блокнот.ру 13:48
Культура

В Магадане стартовал Международный фестиваль по косторезному искусству

В Магадане в рамках национального проекта «Культура» стартовал II Международный фестиваль «Косторезное искусство народов мира».
REGNUM 13:19
Здоровье

Главные признаки алкоголизма назвал нарколог

Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Live24 вчера в 04:18
Общество

В Калифорнии введен режим ЧС из-за пожаров

В Калифорнии введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом пожаров на своей странице в Twitter сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом.
Газета.Ru 16:51
Музыка

Супруга Джастина Бибера отреагировала на новый клип Селены Гомес

Новый клип американской певицы Селены Гомес на песню Lose You To Love Me вызвал негодование у супруги Джастина Бибера Хейли.
РЕН ТВ 24 октября в 10:02
Культура

Названы самые громкие скандалы, случившиеся на «Поле чудес»

Одна из самых долгоживущих российских передач «Поле чудес» в пятницу празднует свое 29-летие.
ФАН 25 октября в 12:13
Авто

«УАЗ» рассказал об уникальном автодоме на базе «буханки»

Очередной пост посвящен уникальному автодому, который разработали на базе «буханки» — УАЗ-452.
Профиль 05:42
Автоспорт

Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики

Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
РБК 17:18
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное