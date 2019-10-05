Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Арсенал» упустил победу над «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии

Арсенал — Кристал Пэлас
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
Сократис Папастатопулос
7′
Давид Луиз
9′
32′
Лука Миливоевич
Кэлум Чемберс
51′
52′
Джордан Айю
Гранит Джака
Букайо Сака
61′
Киран Тирни
Сеад Колашинац
75′
81′
Джордан Айю
Кристиан Бентеке
90′+4′
Шейху Куяте
Джеймс Маккарти
Маттео Гендузи
90′+7′
"Арсенал" сыграл вничью с "Кристал Пэлас" в лондонском дерби в рамках десятого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая на домашней арене "канониров", завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Сократис Папастатопулос и Давид Луис. У гостей мячи забили Лука Миливоевич и Джордан Айю.
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