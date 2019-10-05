"Арсенал" сыграл вничью с "Кристал Пэлас" в лондонском дерби в рамках десятого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая на домашней арене "канониров", завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Сократис Папастатопулос и Давид Луис. У гостей мячи забили Лука Миливоевич и Джордан Айю.

«Арсенал» упустил победу над «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии

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