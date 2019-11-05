В сегодняшнем матче 4 игрового дня Лиги Европы лондонский «Арсенал» на выезде играл с «Виторией Гимарайнш». На 80-й минуте встречи отличился защитник «канониров» Шкодран Мустафи, после чего англичане постарались сохранить счёт. Однако уже в добавленное время игрок «Витории» Бруно Дуарте сравнял его.

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