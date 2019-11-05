Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Арсенал» упустил победу над «Виторией»

В сегодняшнем матче 4 игрового дня Лиги Европы лондонский «Арсенал» на выезде играл с «Виторией Гимарайнш». На 80-й минуте встречи отличился защитник «канониров» Шкодран Мустафи, после чего англичане постарались сохранить счёт. Однако уже в добавленное время игрок «Витории» Бруно Дуарте сравнял его.
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«Арсенал» упустил победу над «Виторией»

LiveSport.ru12:53

Лига Европы. «Арсенал» не удержал победу над «Виторией Гимарайнш»

Bookmaker-ratings.ru12:43

«Гимарайнш» — «Арсенал»: полный ноль

Все про Спорт рувчера в 12:03

«Арсенал» упустил победу в матче Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш»

Чемпионат12:43

«Арсенал» упустил победу над «Виторией» в матче Лиги Европы

Sport24.ru12:42

«Арсенал» упустил победу в матче с «Виторией Гимарайнш»

Спорт-Экспресс12:42

«Арсенал» упустил победу в матче с «Виторией»

Матч ТВ12:50
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ТАСС 09:31
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Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.
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Вести.Ru 07:19
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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин

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Общество

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Экономика

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Lenta.ru 06:27
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Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывание российского лидера Владимира Путина о бакалавриате и магистратуре необходимо рассматривать в контексте дискуссии с конкретным спикером.
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Кино

Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон

Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
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Под Курском пять человек погибли в ДТП с грузовиком

В Курской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате погибли пять человек, сообщили РБК в региональном управлении МВД.
РБК 01:14
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

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Кипр отберет «золотые паспорта» у девяти россиян

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РИА Новости 10:28
Финансы

МВФ потребовал от ЕС подготовить чрезвычайный план на случай кризиса

По мнению чиновников, Евросоюз должен подготовить план на случай возникновения новых проблем, учитывая имеющиеся риски и возможное исчерпание возможностей нынешней монетарной политики, сообщает Bloomberg.
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Обезьяны помогут разработать лечение синдрома, вызывающего слепоту

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