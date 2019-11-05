Футбол
Газета.Ru«Арсенал» упустил победу над «Виторией Гимарайнш» в Лиге Европы
В рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы португальский клуб "Витория Гимарайнш" дома разошелся миром с лондонским "Арсеналом". Встреча закончилась со счетом 1:1. На 80-й минуте защитник "канониров" Шкордан Мустафи открыл счет, тогда как в компенсированное время счет сравнял Бруно.
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 18:42, Ашберн
Происшествия
В Чите задержали второго сбежавшего из психбольницы пациента
Напомним, двое осужденных сбежали из клиники в ночь на среду. Один из них судим за кражу, второй - за убийство.
Российская газета 04:10
Армия и оружие
Британия продлила программу обучения украинских военных на три года
Коммерсантъ 04 ноября в 19:49
Здоровье
Онкологами названа болезнь, после которой часто развивается рак
Онкологи из США сделали вывод, что сахарный диабет 2-го типа стимулирует развитие рака.
Московский Комсомолец 04 ноября в 22:01
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service 11:09
Политика
Путин предложил замену «Википедии»
Президент России Владимир Путин предложил заменить «Википедию» новой Большой российской энциклопедией в электронном виде.
Rambler News Service вчера в 10:45
Происшествия
В Туле возле школы задержали мужчину с пневматической винтовкой
Полиция в Туле задержала мужчину, который направлялся в одну из школ с пневматической винтовкой.
РБК 15:46
Армия и оружие
В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском
RT на русском 04 ноября в 09:44
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform вчера в 13:53
Экономика
Правительство выделило миллиард рублей на ипотечные льготы многодетным
Правительство России выделило 1 миллиард рублей на предоставление компании "Дом.РФ" субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер господдержки выплачивающих ипотеку многодетных семей.
РИА Новости вчера в 09:12
Политика
В ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями
Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в пятницу поддержал предложенный Россией проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.
Российская газета 18:06
Космос
Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос
Forbes 01 ноября в 02:00
Технологии
Ученые смогли взломать iPhone и умные колонки с помощью лазера
The GEEK вчера в 04:11
Футбол
Линделоф пропустит матч против «Партизана»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал, что защитник Виктор Линделоф пропустит матч против «Партизана».
Евро-футбол.ру 10:13
Происшествия
Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ
Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru 02:50
Политика
Иран начал обогащение урана в Фордо
Иран начал процесс обогащения урана на ядерном объекте в Фордо, сообщает Tasnim со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
Коммерсантъ 16:28
Футбол
«Ман Сити» удержал ничью с «Аталантой», доигрывая матч без вратарей
В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" сыграла дома с "Манчестер Сити".
Газета.Ru 17:23
Культура
Путин высоко оценил экспонаты выставки «Память поколений»
Президент направил приветствие участникам и гостям выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".
Российская газета 04 ноября в 03:45
Кино
Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»
Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».
News.ru 03:39
Политика
В Госдепе заявили, что США почти ничего не известно о новом главаре ИГ
США практически ничего не знают о личности того, кто стал новым главарем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) после ликвидации Абу Бакра аль-Багдади.
ТАСС 17:36
Происшествия
Сообщения об угоне лайнера в аэропорту Амстердама оказались ложными
Сообщения о захвате самолета в амстердамском аэропорту Схипхол оказались ложными.
Известия 15:33
Космос
Россия и Франция готовят соглашение по исследованию дальнего космоса
Россия и Франция готовят соглашение по программе запуска обсерватории "Спектр-М" ("Миллиметрон"), которая будет изучать объекты дальнего космоса, в частности искать следы внеземной жизни.
ТАСС вчера в 17:58
Космос
«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства
Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
ТВ Центр вчера в 03:31
Авто
В России снизились продажи автомобилей Lada
Отмечается, что рыночная доля моделей Lada в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей за январь-октябрь 2019 года составляет около 21%.Самой популярной моделью Lada в этом году стала Granta, продажи которой составили 108 690 авто, что на 35,1% больше, чем за январь-октябрь 2018 года.
UfaTime.ru 11:48